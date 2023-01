Armando Shashoua: "He venido al Córdoba CF a ganar la Liga"

"He venido con ganas de ganar la Liga, no solo de jugar el play off". Armando Shashoua realizó toda una declaración de intenciones en su presentación oficial como nuevo jugador del Córdoba CF, "un club muy grande, con una afición a la que le encanta el fútbol y un club de nivel top no de Segunda, sino de Primera División", afirmó el nuevo centrocampista blanquiverde que, además, afirmó que "el objetivo para nosotros es volver a Segunda otra vez y ayudar al equipo", por lo que "ojalá todo vaya bien y subamos".

Shashoua prosiguió comentando que "como Juan -Gutiérrez Juanito- ha dicho, soy un jugador creativo, puedo girar bien, con balón creo que tengo una buena visión de juego e inteligencia para combinar con mis compañeros", además de que se considera que "sin balón corro mucho, vengo con dinamismo y creo que puedo ayudar al equipo", valoró. Listo para el Celta B Cuando se le preguntó a Shashoua si estaba para jugar, el inglés fue tajante: "Creo que estoy disponible para el domingo", ya que estuvo en la mañana de este jueves "trabajando en el campo y me ha hablado el míster a nivel táctico". "No sé si voy a jugar, esa es una decisión que ha de tomar el míster, pero estoy disponible", dijo, para el choque del próximo domingo ante el Celta de Vigo B. El futbolista llega cedido hasta final de temporada por el Ibiza, sin ningún tipo de cláusula adicional, aunque Shashoua comentó sobre la posibilidad de continuar en el club blanquiverde la próxima temporada que "el fútbol es algo en lo que no puedes saber qué vas a hacer en dos semanas, menos, en un año o meses. Todo puede pasar. Cómo vaya el Ibiza y cómo vaya aquí, pero lo más importante es ahora", afirmó. También se le preguntó a Shashoua por Canario, ya nuevo jugador del Córdoba CF y con el que coincidió en el Atlético Balares. "Es un jugador con mucha calidad", aseguró el inglés, que "ha jugado allí muchos años a nivel muy alto. Me mandó un mensaje por la mañana", desveló "y nos veremos esta noche en el hotel. Estoy muy contento, es un jugador de muchísima calidad", insistió. El Córdoba CF ficha a Armando Shashoua Finalmente, Armando Shashoua describió su peculiar ascendencia familiar. "Nací en Inglaterra, pero no tengo sangre inglesa por familia, aunque he vivido allí toda mi vida. Mi madre es mitad española y mitad venezolana, y mi padre es mitad de Estados Unidos y mitad de Egipto, así que tengo un poco de todo", finalizó. Por otra parte, el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, entendía que con Shashoua el club blanquiverde "completa el mediocampo con un jugador creativo, con experiencia en la categoría y también en superior categoría, con el Ibiza en Segunda, como titular, pero con los cambios" en el club pitiuso, con la llegada del exblanquiverde Lucas Alcaraz, "y una lesión, salió un poco del equipo". Para Juanito, Shashoua es "un jugador que puede aportar creatividad en el juego" al Córdoba CF. "El año pasado realizó una excelente temporada, de ahí que nosotros nos marcáramos como objetivo poder firmarlo, pero con la gran temporada que hizo y la continuidad que tuvo del año anterior, pues se fue a un equipo de superior categoría, pero lo teníamos siempre en la agenda", aseguró Juanito. "En el momento en que se produjo la intención de que se podía darse el fichaje no nos lo pensamos. Queríamos hacer el esfuerzo para que el equipo mejore ciertos aspectos del juego y nos lo puede dar. Creo que en estos meses nos puede dar ese empujón que nos falta en el juego", valoró el director deportivo del Córdoba CF.