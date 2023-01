José Cruz, segunda baja del Córdoba CF en el mercado invernal

José Cruz es la segunda baja del Córdoba CF en el mercado invernal de fichajes, después del adiós, hace unos días, protagonizado por Álex Bernal, que este martes fue anunciado como nuevo futbolista del Eldense, líder del Grupo 2 de Primera Federación. El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, anunció la salida inminente del central cordobés de la entidad blanquiverde. «José -Cruz- va a salir. Tiene firmado todo con nosotros, a la espera de la firma con el UCAM Murcia», por lo que quiso «desearle toda la suerte del mundo. Su participación ha sido menos habitual» en esta campaña con respecto a la del ascenso, «pero nos ha aportado, se codeaba por el puesto con Jorge -Moreno-, aunque éste ha jugado más que él y para nosotros es una baja sensible que intentaremos cubrir», informó.

José Cruz comunicó hace unos días a la entidad blanquiverde la oferta recibida por parte del club universitario y su deseo de rescindir, ya que apenas está teniendo minutos esta temporada con Germán Crespo y el club no le planteó una renovación. En el UCAM Murcia firmará un contrato de dos temporadas y media para ponerse a las órdenes del ex del Córdoba CF, Jorge Romero, técnico universitario. "La situación se estaba enquistando mucho", reconoció Juanito, que comentó que "el jugador no fue titular esta semana, nos pidió la marcha, tiene 34 años, tiene una oferta imporante y, por el camino, si tenemos que esperar a firmar otro central se te puede dilatar la operación y hemos visto que teniendo esta ficha disponible podemos jugar con los tiempos".

Así, con José Cruz se va también una de los pilares fundamentales en el ascenso del Córdoba CF de la pasada temporada, de Segunda RFEF a Primera Federación, temporada en la que disputó 28 encuentros de Liga, mientras que en la actual campaña su aportación se redujo a tan solo siete partidos.