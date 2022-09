Germán Crespo: "Deportivamente me ha tocado la lotería en el Córdoba CF"

Digno de estudio. El Córdoba CF ha entrado en Primera RFEF rompiendo todos los esquemas habidos y por haber, mostrando una solvencia y autoridad que, por momentos, casi se desmarcan de la tremenda igualdad que caracteriza la categoría. Apenas cinco jornadas han bastado para dejar patente que su talante este año no ha variado un ápice con respecto al del pasado curso, con pleno de victorias, sensaciones inmejorables y un bagaje en cuanto a números que prácticamente asusta. Uno de los máximos artífices de ese éxito, el propio Germán Crespo, destaca que han de seguir en la “misma línea” para superar la prueba ante el San Sebastián de los Reyes el próximo domingo (19.00 horas, El Arcángel, InSports TV). “Teníamos buenas sensaciones de la pretemporada, pero si el año pasado era complicado sumar de tres en tres cada domingo, imaginad en esta categoría tan complicada. Tenemos que aprovechar esta actitud de los jugadores, la dinámica que ha cogido el equipo, alargarla lo más posible. Ojalá cuando termine el domingo el partido consigamos esa sexta victoria consecutiva”, aseguró el preparador durante la rueda de prensa previa antes del choque frente al combinado madrileño.

Lo de enfrente será un Sanse sumido en la incertidumbre, ya sea por sus últimos resultados, sus múltiples variantes, o su aparente desconocimiento más allá del encuentro de Copa del Rey hace cuatro temporadas. “Es un equipo que empezó bien, capaz de ganar en el campo del Celta B como nosotros. En las últimas jornadas no está sacando los resultados, pero también ha tenido rivales de la parte alta. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Hemos visto varios planteamientos, habrá que ver si el atrevimiento que han tenido en otros partidos lo van a tener aquí”, analizó. “Cualquiera de abajo de la clasificación puede ganar y sacar puntos. En el momento que te relajes, pensando que es un partido fácil, puedes perder algún punto. Nosotros trabajamos para todo lo que nos podemos encontrar en el partido, según el planteamiento del rival, para ver la forma de cómo contrarrestarlo defensivamente y también la de hacerle daño ofensivamente”, apuntó, concienzudamente, acto seguido.

En lo referente a la modificación del horario del encuentro, de las 16.00 horas en primera instancia a las 19.00 horas a las que finalmente se celebrará, el granadino también ha manifestado que es un cambio que beneficia a ambas partes. “Han bajado un poco las temperaturas, pero creo que a la hora que estaba designado eran 32 o 33 grados. El Sanse había solicitado jugar más tarde, para poder viajar en el mismo día o no tener que venir muy temprano, mirando un poco el tema económico. A nosotros nos pareció perfecto. Si queremos darle ritmo al partido no es lo mismo jugar a 32 que a 28 grados. Por el tema de la reforma del césped, también puede estar más lento, tan solo han pasado 10 días”, reconoció.

Ekaitz Jiménez, a punto

La enfermería blanquiverde acoge la sexta semana de su calendario en un escenario idílico, o casi, salvando la ausencia de Ekaitz Jiménez, que sigue apurando plazos en su recuperación y con vistas a incorporarse de nuevo a la dinámica del equipo durante las sesiones de trabajo de la próxima semana. “Está todo el mundo al cien por cien. Con Ekaitz queremos no alargar más el tema, a partir de la semana que viene lo más seguro es que se incorpore con el grupo, queremos ver hasta dónde puede llegar. Si está la cosa bien darle continuidad, si tiene molestias, pues habrá que valorar otras cosas. Él tiene buenas sensaciones, aunque no es lo mismo el trabajo que está haciendo al margen y de gimnasio que con el grupo”, destacó.

La reentrada del lateral donostiarra a la plantilla, por otro lado, sumará aún más competencia de cara a los onces de Germán Crespo, en los que cada puesto comienza a estar más cotizado prácticamente a cada jornada que pasa. “Aquí tienen que estar todos preparados, porque llegará el momento en que la gente que no esté aportando tenga su momento. Deportivamente me ha tocado la lotería. Lo comenté después del partido en León, elijas al jugador que elijas te va a dar el doscientos por cien. He tenido la suerte este año de, una vez más, al igual que el pasado, contar con una plantilla importante. Eso al final es beneficio para mí y para el cuerpo técnico”, apostilló.