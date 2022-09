"El Córdoba CF está para subir y creo que lo vamos a conseguir"

Llegó al Córdoba CF con cierta polémica, traída desde la provincia gaditana después de que él mismo decidiera no renovar con el CD San Fernando Isleño. Tuvo un pequeño contratiempo físico en pretemporada, pero se recuperó con celeridad. Ha encajado bien en el club, principalmente por su flow -término que le aplica alguien del club-, pero más allá de esa simpatía innata, lo que más ha llamado la atención de José Manuel Calderón (Paradas, Sevilla, 7 enero del 2000) ha sido su evolución en apenas un mes de Liga. Tanta, que ya ha dado alguna que otra asistencia y defensivamente ha mostrado cualidades que no se le adivinaban. Él mismo reconoce que ha retomado su mejor nivel, aquel que le llevó a entrenar con Joaquín, Borja Iglesias o Canales en el Betis de Pellegrini. No tiene prisa por jugar en Primera División. Antes, por lo pronto, tiene que ascender con el Córdoba.

Juanito necesitó dos intentos para ficharle para el Córdoba.

Sí, la verdad es que llevaba tiempo Juanito detrás de mí. Yo estaba encantado de venir y cuando me enteré de la noticia después de estar en el San Fernando, lo que hice fue quedar con Juanito y con Raúl Cámara, hablarlo, y al final fui el primer fichaje. Vine con muchas ganas y muy contento de estar en el Córdoba.

En el Betis llegó a entrenar con hombres como Joaquín o Guardado, a las órdenes de Pellegrini.

Cuando llegué al Betis, desde el principio iba escalando muy rápido. Con todos los entrenadores que pasaban por el primer equipo del Betis -Rubi, Quique Setién, Pellegrini-, desde primera hora hice las pretemporadas con ellos y el último año que estuve allí tuve la suerte de debutar con el primer equipo. La verdad es que muy contento y, lo que comentabas, entrenar con jugadores de esa categoría es una alegría, porque aprendes mucho y lo cierto es que es un espectáculo prepararte con ellos.

Y una afición diferente.

Sí, sí, la gente, la afición, como sabes ,es una afición que está siempre con el equipo, pierda o gane y yo estoy muy contento de esa experiencia, la verdad.

Imagino que su objetivo será jugar en Primera, retomar aquella trayectoria, aunque aún es muy joven.

-Sí. Mi ilusión es trabajar día a día y lo más pronto posible… Tampoco te diría de llegar a Primera División, sino el trabajar. Estoy centrado aquí, en el Córdoba, y si subimos y estoy a gusto aquí renovaré un año más y sin problema. Tampoco tengo prisa.

Ha encajado usted bien aquí, a pesar de que desde otros sitios, con intereses, se hablaba diferente de usted.

Sí, la verdad es que cuando llegué había muchos comentarios pero no echaba muchas cuentas. Sabía a lo que venía, sé lo que estoy haciendo y con el grupo pues ahí lo estais viendo, cada semana voy a más y espero seguir así, en esta dinámica.

Llegó con un problema físico, un obstáculo más.

Sí. Llegué con molestias en el cuádriceps, pero con los médicos y fisios que tenemos aquí me recuperé pronto. Fue una proyección muy rápida y estoy muy contento en el Córdoba, que me lo está dando todo y estoy súper feliz aquí.

Todo, pero no tiene coche.

No (risas). Mi padre me dice igual, todo el mundo lo mismo. No, no tengo coche.

¿Cuándo lo va a tener?

Espero que lo más pronto posible (risas). Pero por ahora, escúchame… No tengo carnet, no.

Los compañeros seguro que le dan la carga con eso.

Sí, sí, también. Lo de traerme y llevarme, cuidado, ¿eh? (risas).

¿Qué es lo que le ha hecho sentir más a gusto aquí, en Córdoba?

La verdad es que todo. La ciudad me encanta. El entrenador es un entrenador de categoría y después, con los compañeros, con el grupo, me han acogido como uno más, como si estuviera aquí todos los años. Y eso dice mucho del club. Todos unidos, Juanito y Raúl lo mismo y el presidente, ni te cuento. Súper feliz de estar aquí.

Juanito dijo que no descarta que actúe como extremo.

La verdad es que he sido toda mi vida extremo izquierdo. Pero hay circunstancias que se dieron en el Betis, llegó un entrenador una temporada y me dijo: «Tú, lateral». Y hasta el día de hoy. Fue Juanma León, cuando llegué al Calavera, en el primer año.

El caso era jugar.

Claro (ríe), el caso es jugar, de lo que sea, pero jugar.

Hasta ahora apenas tuvo comptencia con Ekaitz, pero podría jugar por delante de él.

Sí, pues tampoco sería mala idea. Eso ya depende del míster y si no, pues trabajaremos los dos. Estoy deseando de que llegue Ekaitz para competir por el puesto y tampoco descarto esa opción de jugar d extremo.

Desde el lateral, por lo pronto, ya dio alguna asistencia. La última, en León, espectacular.

Sí, la di ahí en León a Javi Flores, que no metía un gol de cabeza desde infantiles (risas).

Para conseguir eso el capitán…

He tenido que venir yo (risas).

¿Qué destacaría de Germán Crespo? ¿Qué tiene?

Pues no sé. Yo creo que nos tiene tan enchufados a todos que juegue el que juegue lo hace bien. Y después los entrenamientos que hace son muy trabajados. Es un entrenador que está contigo, que habla, que no es el típico entrenador que no te echa cuentas o que le da igual todo. No. Nos tiene a todos enchufados, el que sale lo hace bien y eso hay que destacarlo.

¿Qué compañero le llamó más la atención cuando llegó?

De las Cuevas. Miguel de las Cuevas. La verdad es que es muy técnico, con mucha calidad. El primer día que llegue lo vi y pensé: «Este va sobrado, quillo» (risas). La verdad es que me encantó.

¿A cuál está más cercano?

Con el que más me junto es con Carlos Marín, el portero, que estuvo en el Betis Deportivo conmigo y es con el que mejor me llevo, pero todo el grupo es genial.

¿Y cómo lleva la vida solo?

La vida solo pues perfecta. Todo el día en la casa. No salgo de la casa con la Play, tío, todo el día, con el Fortnite. De vez en cuando salgo a dar una vueltecilla por el centro y la verdad es que es una maravilla el ambiente que hay en Córdoba.

Eso, en videojuegos. ¿Y en música? Me da que siendo de donde es usted, el flamenco...

Bastante, bastante (sonríe).

¿Pero flamenco tipo Juanito Makandé, Dellafuente...?

No, flamenco del de antes, del de verdad. Camarón. Esos son los que me gustan a mí, los de antes. Sí, me encanta Camarón. Ese tipo de cantaores da gusto escucharlos.

Ya ha vivido el ambiente de El Arcángel. ¿Qué le parece?

Que es un espectáculo, cómo vive la gente cada partido, cada partido el campo lleno. La verdad es que me he quedado impresionado con esta afición, tú, y creo que le debemos mucho y se lo vamos a dar esta temporada al cien por cien.

Vamos, que el arranque del equipo no es casualidad, que es un candidato serio.

Lo estamos viendo. Esto es muy largo, pero el equipo está para subir a Segunda y creo que lo vamos a conseguir.

¿Qué rivales ve más fuertes?

Rivales fuertes en esta categoría yo creo que Racing de Ferrol y el Deportivo, los veo como los que más nos pueden competir.

¿Cuál es la mayor virtud del Córdoba este año?

La mejor virtud del equipo es… Tenemos muchas. Arriba tenemos mucho gol, la salida de balón que tenemos, que eso da gusto vernos en el campo y lo intensos que somos. La verdad es que estamos muy enchufados todos y creo que habrá pocos equipos que nos compitan a ese nivel.

¿Y para cuándo un gol?

Esperemos que prontito (ríe). He perdido esa cosa, el gol, desde que soy lateral, pero espero recuperarlo aquí, en El Arcángel pronto, y disfrutarlo como si fuera el primero, porque hace que no meto un gol.. Ni me acuerdo (ríe).

Y en defensa, su zona, solo se han encajado dos goles.

Sí, parece increíble, pero es que en defensa estamos muy bien. Tanto Carlos, como la defensa y el mediocampo trabajamos increíble y parece mentira, pero no. Es que tampoco nos han hecho ocasiones para meternos tantos goles. Además, lo tenemos trabajado con el míster y cuantos menos goles, mejor.

¿Qué le dice la familia?

Están muy contentos conmigo. He vuelto al nivel que tenía antes y están súper orgullosos de que esté aquí.

Ha sido una buena elección el Córdoba.

Sí. Ha sido una muy muy muy buena. La verdad es que sí, de las mejores. Me arrepiento muchísimo de no haber venido antes, pero bueno… Aquí estoy.

¿Qué le diría a la afición?

Pues a la afición, que estemos con ellos y ellos con nosotros, porque creo que les vamos a dar muchísimas alegrías este año y que vengan a todos los partidos como han venido hasta ahora y que gracias por ese apoyo.