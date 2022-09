Carlos Puga: “Me he encontrado muy a gusto, como hacía tiempo que no estaba”

El Córdoba CF sacó las reservas de garra y carácter para solventar otra cita más en su andadura por Primera RFEF, una que incluso llegó a enreversarse, aunque acabó siendo saldada de idéntica forma a las anteriores: con el cerrojo a los tres puntos. El Rayo Majadahonda (2-0) fue la víctima de la ocasión en otra noche de gloria en El Arcángel, donde la maquinaria blanquiverde sacó el rodillo para apuntarse su cuarto triunfo consecutivo, el también número 21 en su cuenta particular en casa. Una voz autorizada en ese éxito fue Carlos Puga, sobresaliente ante los madrileños, de vuelta a la flamante partida de Germán Crespo tras dos suplencias y protagonista de un auténtico partidazo con su firma desde el costado derecho, donde sembró el caos. “Lo he hablado con Carracedo, me he encontrado muy cómodo, me ha dicho que él también. Estos partidos me favorecen. Me he encontrado muy a gusto, como hacía tiempo que no estaba”, reconoció el zaguero tras el encuentro.

El de Albuñol, que fue sustituido por José Ruiz durante el tramo final con algunos pequeños problemas musculares aparentes, envió un mensaje tranquilizador al término del partido, señalando que no existe ninguna lesión más allá de una reiterada molestia en los gemelos cuando suma muchos minutos de intensidad. “El único problema que he tenido es que se me suelen subir los gemelos. Estamos intentando mirarlo para ver de dónde viene el problema e intentar corregirlo. Intentando encontrar la fórmula para que llegue a los últimos minutos perfecto. Debo dar el máximo los minutos que juegue. Intentaré que se me suban en vez del 70 en el 85, lo intentaré, pero no me voy a dosificar para no llegar a un balón. Prefiero jugar menos al máximo que más a la mitad”, reconoció.

Para el joven lateral, el éxito del equipo en este arranque liguero tampoco es ninguna sorpresa, señalando a factores como la gran “competencia” o la “exigencia” como claves dentro de la buena dinámica actual. “Entrenando te das cuenta de que el nivel que tenemos, la exigencia que nos mostramos unos a otros... la competencia. Te das cuenta de que si no rindes al máximo nivel no juegas y así te autoexiges cada vez más. A mí no me ha extrañado que estemos así”, confirmó acto seguido.

La renovación, en punto muerto

Lo que en determinadas fases de la pasada temporada comenzó a denominarse como el “caso Puga”, referente a la -no- renovación del futbolista, ha sido también objeto de valoración para el granadino, que confirmó que pese a que las negociaciones por su continuidad siguen estancadas, la esperanza es que terminen llegando a buen término. “No hemos hablado nada, por lo menos que yo sepa. Esperemos que poco a poco se vaya solucionando el tema y poder seguir aquí más tiempo, porque la verdad que hoy me llama la afición, me encuentro aquí en Córdoba, que llevo tres años espectaculares, me pilla cerca de mi casa… no tengo nada malo que decir del Córdoba CF ni de Córdoba”, manifestó optimista.