El 'caso Puga' en el Córdoba CF: Crespo cree que "lo están confundiendo"

"Para mí, lo están confundiendo". Germán Crespo expresó sin ningún tipo de remilgos su opinión sobre la situación que está viviendo Carlos Puga (Albuñol, 2000), un futbolista cuyo porvenir está en el alero. El carrilero tiene contrato en vigor con el Córdoba CF hasta junio de 2023, pero maneja una oferta de prolongación de su vínculo con el club cordobesista -ya caducada, por cierto, sin haber sido contestada- y, al parecer, un puñado de ofrecimientos más de clubs como el Barcelona, cuyo interés se filtró en foros y redes sociales para hacer hervir el tradicional caldero del mercado en una fechas clave.

Puga no ha actuado en las tres últimas jornadas por una lesión y un virus que le dejaron fuera del histórico partido en el Romano de Mérida y el siguiente en El Arcángel contra Las Palmas Atlético. Estuvo, eso sí, en las recepciones y festejos variados por el éxito colectivo. También retornó a los entrenamientos. Quizá pueda estar también en la lista de citados para el choque ante el Panadería Pulido, en lo que sería su retorno con la blanquiverde en medio de un periodo algo turbio. Tanto el presidente, Javier González Calvo, como el director deportivo, Juanito, se han referido en los últimos días a la situación del joven futbolista en términos claros: tiene contrato y si encuentra ofertas, podrá salir de la entidad previa negociación. Las puertas las tiene abiertas en ambos sentidos.

"Tampoco entro de pleno en su caso pero es un jugador que tiene contrato", indicó ante los medios Germán Crespo, quien aclaró que no sabe "si será cierto que tiene ofertas del Barcelona o los equipos que se comentan; habrá que ver luego las ofertas que tiene". El granadino se refirió a Puga en un tono cariñoso y comprensivo. No en vano, su trayectoria se ha relanzado en paralelo con la propia.

"Él vino aquí por mí"

"Él vino aquí por mí, cuando yo firmé, y creo que el Córdoba se lo ha dado todo, primero con el filial y después el primer equipo", manifestó Crespo, quien ve al futbolista en medio de un torbellino en el que intervienen intermediarios, agentes, medios y entorno. Pero el caso es que su explosión ha sido en el Córdoba CF. "Entiendo y sé que la gente cercana a él valora eso, pero creo que lo están confundiendo desde fuera un poco", dice.

Carlos Puga, que será sub-23 la temporada que viene, recaló en el Córdoba CF con Germán Crespo, que le había seguido la trayectoria en el Motril, donde se estrenó como sénior en Tercera tras un paso por las canteras del Granada, el Almería, La Mojonera y Santa Fe. En su primer curso de blanquiverde jugó 22 partidos en Tercera antes de que Crespo fuera reclutado para el primer equipo, en sustitución de Pablo Alfaro. En el primer once del granadino, en El Arcángel ante el Tamaraceite, se registró una presencia novedosa en la formación: Carlos Puga disputó los 90 minutos. Desde ahí la confianza ha sido plena. Lleva 26 partidos en este curso en Segunda RFEF.

¿Podrá volver a competir esta temporada en medio de esta situación? "A mí no me va a influir, es un jugador nuestro", explica Crespo, quien subraya que el futbolista "ha tenido una lesión importante que le ha sacado en las últimas semanas y es cierto vamos sin laterales". Le faltarán en los dos flancos, pues no están José Ruiz ni Ekaitz, pero "el campo es complicado por el estado del césped y no vamos a arriesgar". "Es un jugador del Córdoba, con contrato para el año que viene, y lo mismo que hemos hecho con Miguel de las Cuevas o con Ekaitz, tenemos que ir con él con tranquilidad", indicó, aunque dejó claro que si tiene que "contar con él" lo hará, ya que "en lo deportivo me ha dado mucho".