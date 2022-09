Entre el viejo y el nuevo Córdoba CF: una vertiginosa mutación

Apenas lleva el Córdoba CF disputados tres encuentros, 270 minutos de competición, pero salvo inesperada sorpresa, la transición en el conjunto blanquiverde ya se ha realizado. No solo a un ritmo veloz, sino también de forma exitosa, vistos los resultados y, sobre todo el juego. No solo el cambio de categoría, el conjunto blanquiverde tenía ante sí el reto de transformar el equipo lo suficiente como para poder competir en Primera Federación. De ahí que descartara antes del pasado verano una revolución. Había que cambiar lo justo y necesario para elevar el nivel del equipo para adaptarlo a la nueva categoría. Algo tan fácil de decir como complicado de realizar. Con tan solo ocho incorporaciones (sin contar al tercer portero de la plantilla, Pablo Picón) en un grupo de 24 de futbolistas había que tener una precisión casi quirúrgica para dar no solo con las posiciones a reforzar, sino también con los hombres.

Germán Crespo ha ido incorporando tan rápida como disimuladamente los nombres llegados en verano a este nuevo Córdoba CF. En la primera jornada de Liga, ante el Unionistas de Salamanca, solo cuatro fichajes saltaron en el diez inicial de jugadores de campo contra los charros, toda vez que en la portería, este Córdoba CF, no podía presentar ninguna novedad al continuar los dos arqueros de la pasada campaña: Carlos Marín y Felipe Ramos. Así, esos cuatro jugadores de los diez de campo que se estrenaban con la blanquiverde en El Arcángel fueron Jorge Moreno, José Manuel Calderón, Youssouf Diarra y Christian Carracedo. Los otros seis, Puga, Gudelj, Javi Flores, De las Cuevas, Simo y Antonio Casas, ya estaban en el plantel la pasada semana. No deja de ser sintomático que, precisamente la defensa fuera la línea con más novedades, ya que la zaga fue la menos reforzada en verano. Los dos únicos fichajes que eran zagueros, Calderón y Jorge Moreno, estrenaban titularidad nada más llegar, mientras que el grueso de las caras nuevas, centrado en el mediocampo y el ataque, debían esperar su turno. Cuatro, cinco y hasta seis caras nuevas En la segunda jornada, ante el Fuenlabrada, ya fueron cinco los fichajes que partían en la titularidad de entre los diez jugadores de campo. A los ya mencionados Jorge Moreno, Calderón, Diarra y Carracedo se sumaba Kike Márquez. La mitad del equipo, por lo tanto, lo conformaban las incorporaciones llegadas en verano. Se debe remarcar esa circunstancia, ya que al ser ocho los fichajes sobre 23, los fichajes no representan ni el 35% del plantel, mientras que ya en esa segunda jornada el 50% de los jugadores de campo eran futbolistas llegados unas semanas antes. Pero Germán Crespo dio una vuelta de tuerca más en la tercera jornada, el pasado domingo ante el Celta de Vigo B, ya que hasta seis jugadores de campo de los diez que saltaron al terreno de juego de Barreiro eran fichajes: Jorge Moreno, Calderón, Ramón Bueno, Diarra, Carracedo y Kike Márquez. El 60% de ese equipo titular (de hombres de campo) eran futbolistas recién llegados, a pesar de que, como ya se ha detallado, las caras nuevas en el plantel apenas representan el 35%. Podría pensarse que esa transformación que está experimentando el Córdoba CF afecta tan solo a la puesta en escena, a la primera escenificación que representa el once titular y que luego, en la gestión global de la plantilla, se impondría el mayor número de futbolistas de la pasada campaña, en forma de minutos concedidos. Pero nada más lejos de la realidad. Un Córdoba CF sin rival en el Celta B mantiene el liderato Por un lado, el once “titular” en lo que a minutos se refiere en estas tres primeras jornadas lo compondrían Carlos Marín (270), José Ruiz (187), Jorge Moreno (270), Gudelj (270), Calderón (270), Diarra (270), Javi Flores (157), Carracedo (245), Kike Márquez (156), Simo (239) y Antonio Casas (182). Es decir, cinco de los fichajes llegados en verano se encuentran instalados entre los diez futbolistas de campo con más minutos tras disputarse las tres primeras jornadas. 1.351 minutos contra 1.349 minutos Y en un análisis más profundo, la gestión y reparto de minutos de Germán Crespo en este Córdoba CF, al menos en el arranque de competición, no solo es milimétrico, sino casi de premio adicional para el granadino. Como se ha detallado antes, se debe eliminar la portería al no haber caras nuevas en el arco cordobesista. Por lo tanto, los jugadores del Córdoba CF han competido hasta ahora por tener rascar algo de los 2.700 minutos de Liga puestos en juego. En realidad, el máximo al que podían aspirar era a 270 minutos. Así, los veteranos del Córdoba CF, los que ya estaban en la plantilla la pasada temporada suman hasta ahora 1.351 minutos: José Ruiz (187), Gudelj (270), Javi Flores (157), Simo (239), Casas (182), De las Cuevas (114), Puga (83), Adrián Fuentes (27), Willy Ledesma (75) y Álex Bernal (17), que se estrenó ante el Celta B esta temporada. Por su parte, los fichajes cordobesistas han sumado tan solo dos minutos menos, 1.349 repartidos así: Jorge Moreno (270), Calderón (270), Diarra (270), Kike Márquez (156), Carracedo (245), Cedric (29), Ramón Bueno (96) y Sergio Benito (13). Germán Crespo ha afinado tanto, que el 50,04% del tiempo disponible de competición ha ido a parar a jugadores que ya estaban a sus órdenes el año pasado y el 49,96% ha sido para los fichajes. Otro detalle llamativo es que la transformación se ha producido en la columna vertebral de este Córdoba CF: Jorge Moreno, Youssouf Diarra y Kike Márquez acaparan minutos de entre las nuevas caras, añadiendo a Calderón y a Carracedo. Obviamente, el tiempo del lateral zurdo llega mediatizado por la lesión de Ekaitz Jiménez, más allá de su buen juego, al igual que el extremo derecho, que en cierta medida se vio favorecido por la lesión de Adrián Fuentes durante las semanas previas al inicio de competición. Su explosión en Liga hizo el resto. Pero lo que es innegable es que las caras nuevas no solo han tomado el mando en este Córdoba CF, sino que lo han hecho a un ritmo vertiginoso, tan solo en tres jornadas, mientras que su técnico, Germán Crespo, intenta equilibrar al máximo el reparto de minutos para mejorar al conjunto blanquiverde. Y dicho reparto no puede ser más milimétrico.