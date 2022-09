Un Córdoba CF sin rival en el Celta B mantiene el liderato

El Córdoba CF sigue en lo más alto. El conjunto blanquiverde ganó con claridad al Celta de Vigo B en su campo de Barreiro con mucha más claridad de lo que mostró el marcador final, 1-2 con tantos de Willy Ledesma y Kike Márquez, ya que el conjunto blanquiverde dominó de principio a fin un choque en el que el filial celeste se mostró siempre incapaz ni tan siquiera de igualar el juego del equipo cordobesista.

Tal y como estaba previsto, Germán Crespo hizo rotaciones en el once inicial y, más allá del resultado final, lo cierto es que le dieron resultado. Ramón Bueno disfrutó de su primera titularidad en el Córdoba CF esta temporada en lugar de Javi Flores y su pareja con Diarra dio mucho más que consistencia al centro del campo blanquiverde. La otra novedad en el once fue la de Willy Ledesma, que pasó de no tener minutos ante el Fuenlabrada a saltar de inicio, por primera vez en la campaña, ante el filial céltico.

El Celta de Vigo B es un equipo fiel a sus ideas hasta la muerte, y no está claro que eso sea positivo. El segundo equipo celeste se empeñó desde el inicio en construir jugada desde atrás, y en cada una de ellas Coke era un jugador más. En la primera media hora de juego, el equipo de Claudio Giráldez tuvo hasta tres claros errores en la salida de balón y el Córdoba CF no aprovechó la circunstancia. A lo más que llegó el conjunto blanquiverde es a estrellar un balón en el palo, por medio de Kike Márquez, después del segundo de esos tres errores en la salida de balón del filial olívico. Muchas, muchísimas dudas defensivas del Celta B y algo más que dudas cuando pasaba del centro del campo, en donde sus ataques morían siempre en línea de tres cuartos con apenas dos o tres toques de sus futbolistas y con una sola excepción a balón parado, en un intento de gol olímpico por parte de Hugo Sotelo (min. 8).

Un Córdoba muy cómodo

Por su parte, el Córdoba CF jugó cómodo desde el principio. Tocaba el balón sin problemas, sin urgencias y sin complicaciones, el equipo cordobesista. Salvo un disparo de Íker Losada (min. 7), las llegadas en ese primer tiempo, al menos, eran siempre blanquiverdes. Un disparo lejano y desviado de Jorge Moreno (min. 16), un centro de Christian Carracedo cabeceado por Kike Márquez (min. 18), la referida acción al palo del gaditano, una nueva llegada de Carracedo y, finalmente, el gol visitante. Una falta lateral y algo lejana botada por Kike Márquez era cabeceada magistralmente y casi sin oposición por Willy Ledesma, que cruzaba el esférico ante un sorprendido Coke.

El Celta B intentó hacer algo más tras el gol, combinar algo más con el balón e ir más allá de la línea de tres cuartos de su ataque. Pero, en lugar de inquietar a Carlos Marín, fue el Córdoba CF el que continuó merodeando el área celeste. Un centro de Calderón no conseguía resolverlo Coke en primera instancia, por lo que generó los lógicos nervios en la zona de gol céltica, aunque al segundo intentó logró el portero celeste hacerse con el esférico (min. 38), y ya cerca del descanso, Kike Márquez empalaba un balón desde la frontal que era despejado por Yoel a saque de esquina cuando el disparo del gaditano tenía mucho veneno.

El primer acto finalizaba con la sensación de que ya en esos 45 minutos el Córdoba CF pudo resolver el encuentro, recordando así los enfrentamientos recientes con otros filiales como el Cádiz B o Las Palmas Atlético. De hecho, poco se diferenció el encuentro de los jugados hace meses contra los seguidos equipos amarillos.

Espejismo celeste

Precisamente por ello, el mitin de Claudio Giráldez en la caseta durante el descanso debió ser de órdago, ya que el joven técnico celeste realizó hasta cuatro cambios en el intermedio y, posiblemente, si le hubieran dejado, habría ordenado el doble. Notó la transformación de casi medio equipo el Celta B en el arranque del segundo acto. El filial celeste disfrutó de hasta cuatro llegadas en los primeros 12 minutos, una de ellas, un disparo desde la frontal de Íker Losada que salió desviado por poco.

A pesar de esa ligera mejoría del adversario, el Córdoba CF continuó a lo suyo y también merodeó el área de un nervioso Coke con un nuevo disparo de Willy Ledesma y un centro sin destino final de Carracedo.

Cuando el duelo mostraba por primera vez algún atisbo de igualdad, el Córdoba CF quiso demostrar que era tan solo un espejismo. El conjunto blanquiverde montó una jugada desde atrás, desde propia área, culminada por Kike Márquez, que recibió en línea de tres cuartos, avanzó hasta la frontal y lanzó un disparo ante el que poco pudo hacer el portero celeste. Faltaba aún media hora para el final del encuentro y el Celta B pareció pedir el armisticio. Giráldez introdujo su quinto y último cambio, mientras que Germán Crespo realizó los dos primeros, retirando a los goleadores (Willy Ledesma y Kike Márquez) y dando entrada a Antonio Casas y De las Cuevas.

Vista la tranquilidad del compromiso y la superioridad demostrada, Germán Crespo siguió haciendo cambios con el viento a favor. Dio los primeros minutos de la temporada a Álex Bernal e introdujo a Adrián Fuentes por banda izquierda, en sustitución de Simo. Lo primero que hizo el madrileño fue toparse con el palo (min.74), segunda madera del encuentro de los cordobesistas, ya que en el minuto 27 también se topó con el poste Kike Márquez.

Pero la demostración de que esta Liga no es la pasada la tuvo el Córdoba CF en el último suspiro del encuentro. En el 89', Lautaro acercaba en el marcador a su equipo. Era más que llamativo. Un duelo que tenía pinta de goleada visitante finalizaba con el electrónico ajustado e incluso Carlos Marín tuvo que salir a los pies de Lautaro hasta la frontal del área cuando el reloj ya marcaba el encuentro.

En cualquier caso, el Córdoba CF sumó su tercera victoria en otros tantos encuentros y mantenía el liderato del Grupo 1 de Primera Federación. Este equipo necesita retos más altos que los planteados en tierras viguesas.