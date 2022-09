El rompecabezas de Germán Crespo: ¿Quién jugará ante el Fuenlabrada?

Segunda cita del calendario, mismo dilema. ¿Quién será de la partida en el nuevo once de Germán Crespo ante el Fuenlabrada? Esa es una pregunta parecida a la que, en ocasiones, según confirmó el preparador durante algunas fases de la pretemporada, venía de forma casi recurrente a su cabeza, no solo ante el cuadro madrileño. Cierto es que las alternativas no brillan precisamente por su ausencia, aunque el rompecabezas de cada alineación de este nuevo Córdoba CF es un verdadero puzle para el granadino, que cuenta con un arsenal de piezas de lujo para confeccionar cada una de sus partidas en Primera RFEF, máxime para este envite de altura ante todo un rival directo como el Fuenlabrada.

Durante el estreno ante el Unionistas ya se vivió una fórmula relativamente exitosa, con la pegada por bandera y la solvencia defensiva como estandarte (4-1), a excepción del gol encajado a balón parado, pero con gran solidez durante el cómputo global del encuentro. Bajo esta premisa, no habría razón clara para realizar muchas permutas en un once que ya dio sus frutos de manera brillante en el debut de El Arcángel, aunque para Germán Crespo, como ha podido verse desde su llegada, las rotaciones se han convertido también en casi una filosofía, una que funciona, aunque con matices. El partido del estreno también sirvió para tomar la medida a varias duplas interesantes que regalaron mucho juego, como la de Diarra y Javi Flores, además del contundente eje que formaron Gudelj y Jorge Moreno, junto al notable rendimiento que aportó José Calderón en otra de sus primeras titularidades como blanquiverde. Sobre el papel, la línea defensiva no tendría por qué modificarse para el encuentro, aunque podría producirse un cambio de cromos con una hipotética entrada de José Ruiz por Carlos Puga, ahora de inicio, como ya ocurrió durante el último tramo del duelo ante los salmantinos. En la medular, la entrada de Ramón Bueno o Álex Bernal sería más sorpresiva, dada la gran asociación que formaron el de Fátima y el joven hispano-maliense, mientras que en la mediapunta sí podría sopesarse la llegada de Kike Márquez en sustitución de Miguel De las Cuevas al once titular. Los tres de arriba, Simo Bouzaidi, Christian Carracedo y Antonio Casas, firmaron un encuentro absolutamente sobresaliente en la noche del estreno, por lo que su salida de la segunda alineación de la temporada también parte como improbable, aunque podrían producirse algunas modificaciones no muy descabelladas, como el cambio de Cedric Teguia por Simo, la entrada de Fuentes por Carracedo y el debut oficial de Sergio Benito en sustitución de Antonio Casas, difícilmente los tres a la vez. Willy Ledesma, que también copó una gran cuota de protagonismo con su gol ante el Unionistas y durante todo el curso pasado, en el que anotó 16 dianas, parte con algo de desventaja en este aspecto con respecto al ariete madrileño y al rambleño, tras una pretemporada algo mermada por las molestias y con menos peso en los planes de su técnico. Bajos palos, la respuesta clara, todo indica a que volverá a jugar Carlos Marín, uno de los grandes artífices de salvaguardar la victoria durante el último tramo del duelo del pasado sábado con una parada antológica. Su gran actuación frente al Unionistas de Salamanca, salvo sorpresa, le garantiza iniciar en el arco del próximo domingo ante el Fuenlabrada (19.30 horas, El Arcángel, InStat TV), aunque al igual que todas y cada una de las demarcaciones, quedarán sujetas al último juicio del granadino, que también ajustará su plan en función de la propuesta de los rivales. La enfermería ya no es impedimento, casi Las lesiones que durante diversas fases de la pretemporada azotaron a la plantilla han dado un respiro justo en el momento preciso, con el inicio del calendario competitivo, dejando a Ekaitz Jiménez como único inquilino de la enfermería. El lateral vasco arrastra diversas molestias que le han privado de estar disponible para los planes de Germán Crespo prácticamente desde el mes de marzo, en el pasado curso, fecha hasta la que entonces era una pieza inamovible en el esquema, dueño y señor de la parcela izquierda y con un rendimiento excelso desde el costado zurdo. Su ausencia precipita la titularidad de un José Calderón que también se ha pasado buena parte de la puesta a punto entre algodones, debido también a una lesión sufrida durante la pasada campaña, por lo que el paradeño inicia con una pequeña falta de rodaje -a nivel físico-, aunque con prestaciones suficientes como para ofrecer completas garantías hasta estar a punto, como ya demostró en el pasado choque inaugural en El Arcángel.