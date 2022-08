González Calvo: “Creo que es acertado lo que está haciendo la RFEF, tarde pero acertado”

La segunda semana oficial del nuevo Córdoba CF está siendo todo un caladero de buenas sensaciones e impresiones positivas, más tras el estreno ante el Unionistas, algo que con cada lance de estos primeros compases del curso 2022-2023 parece estar quedando suscrito con mucha holgura, incluso a pesar del complejo contexto en el que se inicia en esta tan desconocida categoría. La reentrada de los de Germán Crespo a la división de bronce se ha visto buenamente enmarcada dentro de un escenario atípico, con apenas una jornada del calendario saldada y ya múltiples frentes abiertos, cada cuál más insólito que el anterior, con el DUX, el Talavera y el Deportivo en el ojo del huracán. “Es desconcertante, aunque personalmente creo que es acertado lo que está haciendo la RFEF, tarde pero acertado. Si no se cumplen los requisitos, se desciende de categoría automáticamente y no hay que esperar un año, y que suba otro equipo que sí pueda cumplir esos requisitos”, reconoció Javier González Calvo, consejero delegado de la entidad, aprovechando la presentación de la nueva flota de vehículos oficiales para la plantilla de esta temporada.

Fue precisamente el “caso DUX” uno de los objetos de balance por parte del dirigente blanquiverde, que además también reivindicó la necesidad de disputar la segunda jornada sin más complicaciones, dada la posibilidad de una hipotética suspensión para el resto de los equipos excepto el Deportivo de la Coruña y, o bien el Talavera, o bien el DUX, con el objetivo de recuperar la jornada 1 aplazada para los gallegos. “No creo que se vaya a aplazar. Sería un poco surrealista que por un partido que no se pueda jugar se vaya a suspender toda una jornada. No creo que sea así. La semana pasada ya pidió la suspensión de la jornada el Deportivo y no se concedió, por lo tanto no entendería que se suspenda esta. El domingo a las 19.30 horas estaremos en El Arcángel disfrutando de un gran partido, con un equipo bastante difícil y esperemos que nos lo pasemos igual de bien que durante el pasado sábado”, reafirmó.

La RFEF no aplazó la jornada finalmente, pero sí el partido que tenían que diputar el Dux Internacional y el Mérida. Tambie´n quedaron aplazados los encuentros Zamora-Valladolid Promesas, Tudelano-Izarra y Talavera-Diocesano, en los que están los equipos implicados en la posible sucesión del Dux en el Grupo 1 de Primera RFEF.

"Si es en igualdad de condiciones me da igual que de 19 o 20. Si puede competir otro equipo, pues mucho mejor para él, pero 19 equipos, si todos competimos desde cero y ninguno pierde puntos por el camino como pudo pasar el pasado año con el Extremadura, pues nos da igual 19 que 20. Nos ahorraríamos un viaje, que siempre supone algo, aunque si compite otro, como en este caso el Talavera, pues iremos a Talavera. Lo que sea que sea para todos igual", apuntó el presidente cordobesista.

Recta final en la concesión de El Arcángel

La recta final en la concesión de El Arcángel, por otra parte, también fue ampliamente comentada por el pacense, que reiteró el avance de las alegaciones que espera presentar la entidad durante los próximos días. “Están prácticamente hechas. Tenemos hasta el 6 de septiembre y creo que las presentaremos el 5. Hemos estado hablando, poniendo en conocimiento tanto a arquitectos como a nuestros abogados de Madrid. A ver si entre todos podemos finalizar el estadio, que estamos todos deseosos de hacerlo. Creo que hay buena disposición por parte de todos, aunque llevará un tiempo, ya que ahora las alegaciones las tendrán que analizar”, aseguró. “Lo único que pedimos es que sean coherentes, que se ajusten a lo que realmente hay, y poder hacer algo bonito, no algo que sea provisional. Algo de lo que podamos presumir en la ciudad de Córdoba, de que tengamos un estadio totalmente terminado y donde podamos disfrutar todos los fines de semana, tanto de fútbol como de otras cosas”, apuntó.

“Tenemos un espacio donde se pueden hacer muchos aprovechamientos de cara al público, para que pueda disfrutar de un fútbol moderno, ya que la gente ya no va al fútbol, va a echar un día de fútbol, eso me gustaría que también pasara aquí. Creo que hay buena intención por todas las partes y esperemos que podamos llegar a una entente y que podamos presentarnos con tranquilidad a concurso”, apostilló.

Un cierre de mercado “tranquilo” para el cordobesismo

Para el mandatario, al igual que viene siendo costumbre durante los últimos mercados de fichajes, las horas finales antes del cierre se acogerán con mucha “tranquilidad”, al disponer de la plantilla totalmente cerrada desde hace más de un mes y no haber ninguna salida planteada antes de dar carpetazo a la ventana estival. “No vamos a hacer nada más, simplemente estamos pendientes de una ficha para el Córdoba B, que también está totalmente hecho. Para él estamos pendientes de que pueda venir otro futbolista o de que se incorpore Samu Delgado, que se lo está pensando. El club en ese sentido lo va a apoyar hasta el final y si se puede quedar con nosotros en el filial estupendo, y si no tendrá que venir otro jugador. En el primer equipo estamos todos muy tranquilos, lo estábamos incluso antes del 30 de julio”, confirmó tajante.

La consecución de la nueva cifra de abonados, que ya se sitúa sobre los 12.200, también fue alabada por el presidente blanquiverde, quien reconoció su satisfacción tras la abrumadora respuesta del cordobesismo para esta temporada, además de la apertura a la posibilidad de concretarse nuevos socios incluso más allá del cierre de la tercera fase de la campaña, que acaba este mismo domingo al descanso del choque ante el Fuenlabrada (19.30 horas, El Arcángel, InStat TV). “Ya están incluidas las empresas, que son apenas 600 abonados. Cuando estaba viniendo había ya gente en las taquillas, y no para comprar su entrada, sino para abonarse. Ayer tuvimos 50 abonados, el lunes otros 48... En teoría el viernes cerramos la posibilidad de abonarse, pero no va a ser así. La gente de taquillas se tomará una semana de vacaciones, pero después quien quiera abonarse que venga y lo haga. Esto es para disfrutarlo entre todos y el que quiera formar parte de ello, cómo vas a prohibirle que lo haga”, concluyó.