González Calvo: «A día de hoy no creo que nos presentemos al concurso, a ver qué hacen con el estadio»

La Junta de Gobierno local aprobó este lunes el pliego de condiciones para la concesión de El Arcángel, estadiodel Córdoba CF, para los próximos 40 años por un canon de 14,6 millones de euros, una obra que aún no contempla la construcción del hotel en la tribuna que se ha de construir en el estadio municipal, cuyo coste es el equivalente a dicho canon. Evidentemente, la operación está realizada desde el Gobierno local a la vista de los nuevos inversores existentes en la entidad blanquiverde que, sin embargo, se muestran críticos con el pliego, ya que el mismo sí observa la futura construcción del hotel, aunque no la acomete ahora. De hecho, acepta que la construcción de la tribuna ha de tener en cuenta la futura construcción del establecimiento hotelero, pero poco más. El pasado viernes, el alcalde informó de que la concesión de la construcción del hotel «no puede hacerse a una SAD y va por otro conducto», pero ahí empiezan los desencuentros con el actual Córdoba CF.

El consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, declaró a este periódico que «claro que puede ser. ¿No puede ser una SAD? Pues se hace una UTE o lo que sea, pero eso de que no puede ser una SAD se lo dice al alcalde alguien que no tiene ni idea de Derecho», declaró el dirigente a este periódico. «Eso es porque lo dicen los técnicos del Ayuntamiento. Pues bien, entonces que lo gestione y que haga la tribuna otro. Y después que me alquile el terreno de juego. O que lo haga el mismo ayuntamiento», prosiguió un González Calvo visiblemente molesto con todo el proceso. «Hacen la concesión por 40 años, ¿por qué, si la ley permite 70 años?», se pregunta, además de mostrarse crítico con la posibilidad de que en un periodo de tiempo anual pueda utilizar el estadio el propio Ayuntamiento. «Eso de que otro lo pueda utilizar… Pues que lo use otro y lo pague», comentó el dirigente, que emplazó «a trabajar un poquito para hacer estas cosas, entender de qué van. Un estadio donde solo viene gente al fútbol costará solo la tribuna 14 millones de euros, con un canon de 300.000 euros. El año pasado saqué en abonos 400.000 euros solo, este año sacaré 900.000. Si voy a utilizarlo para no hacer absolutamente nada…», se quejó el dirigente blanquiverde, que remató su conclusión con un pensamiento esclarecedor: «El Ayuntamiento está bastante equivocado si lo que quiere es que venga uno a pagar la fiesta».

"Se lo dije al alcalde"

El pasado viernes, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ya hizo el anuncio público sobre el pliego de condiciones y González Calvo comentó que «claro que no estoy de acuerdo y se lo dije al alcalde». De hecho, hace ya un tiempo que el club transmitió al Ayuntamiento que «con esas condiciones nosotros no seguíamos adelante», transmite González Calvo.

«Me sorprende. ¿Qué es lo que han sacado? ¿Se puede decir lo que cuesta una obra? ¿El dineral que hay que gastarse en el estadio?», se pregunta el dirigente, que incide en la actual situación del edificio: ¿Y el resto? ¿Qué deja, el fondo sur dejarlo como está? ¿El fondo norte, goteras en todas las cubiertas del estadio? ¿Con eso qué pasa? Ni siquiera se han pasado a ver el estadio», vuelve a quejarse González Calvo. "Es más, no piden ni aval, con lo que cualquiera se puede presentar, incluso el antiguo Córdoba", en referencia a la entidad que controla ahora Carlos González.

En cualquier caso, el consejero delegado del Córdoba CF quiso mandar un mensaje de «tranquilidad», aunque comentó sobre el concurso que «trabajaremos y veremos si presentarnos o no. A día de hoy no creo que nos presentemos. A ver qué hacen con el estadio», zanjó.

Finalmente, como prueba final de la crítica del actual inquilino de El Arcángel, González Calvo explicó a este periódico que «me dicen que dejen en estructura la tribuna. Porque luego hay que anclar otro edificio -hotel-. ¿Tres o cuatro años sin usar? ¿Dónde entran los aficionados, los jugadores, los aficionados dónde van? Es una broma», finalizó González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF.