El Córdoba CF reabre El Arcángel

Después de 73 días, el Córdoba CF vuelve a comparecer en El Arcángel. En la última ocasión, el equipo de Germán Crespo ganaba al Ceuta (3-2) sintiéndose ya nuevo equipo de Primera Federación. Y, precisamente, el primer ensayo para prepararse su debut en la nueva categoría se celebrará esta noche en el coliseo ribereño a las 20.30 horas (PTV Córdoba). Tendrá enfrente a todo un Granada, recién descendido de Primera División y que ha encargado su proyecto de ascenso a Aitor Karanka, que cuenta en su plantilla con hombres como el exblanquiverde Yann Bodiger y futbolistas del nivel de Rubén Rochina, Jorge Molina o el cordobés Quini, entre otros. Un rival de entidad para una esperada puesta de largo blanquiverde que estrenará también su nueva camiseta para la temporada 2022-23.

Pero más allá de la indumentaria, el Córdoba CF se presentará ante su afición con ocho caras nuevas: el lateral zurdo José Manuel Calderón, el central Jorge Moreno, el pivote Ramón Bueno, el mediocentro Youssouf Diarra, los extremos Cristian Carracedo y Cedric Teguia y los delanteros Kike Márquez y Sergio Benito. Con esos refuerzos, el mensaje enviado por los dirigentes cordobesistas desde el inicio de la campaña de abonados es que la aspiración de este Córdoba CF no es otra que la del ascenso y el regreso, por fin, al fútbol profesional, a la Segunda División A. No lo tendrá nada fácil, pero sin duda tiene un jugador con el que no cuentan sus rivales: El Arcángel. La campaña de abonados marcha viento en popa y son ya más de 10.300 los socios inscritos para la próxima temporada, ya que a pesar de que casi 900 abonados no renovaron su compromiso de la pasada temporada, sí que hay casi 2.000 nuevas altas. Por lo tanto El Arcángel volverá a tener un gran aspecto en cada jornada de Liga y, como ensayo, esta tarde-noche, ante el Granada.

Un encuentro en el que los abonados podrán acceder con su carnet, mientras que los que aún no se han abonado deberán pagar 10 euros en fondos, 15 euros en preferencia y 20 euros en tribuna y anfiteatro. Las taquillas se abren hoy a las 9 de la mañana hasta las dos de la tarde, mientras que por la tarde se abrirán a las 17.00 horas y permanecerán abiertas hasta las 20.45 horas, es decir, hasta 15 minutos después de iniciarse el encuentro. No llegará el equipo completo a su estreno en pretemporada. Lo de las lesiones parece que no era cosa solo de la anterior campaña, una situación que ahora se repite antes siquiera de iniciar el nuevo curso. Así llega la primera remesa de bajas, con las ausencias de Ekaitz Jiménez y José Manuel Calderón, los dos laterales izquierdos, además de la duda en torno a José Alonso, con una sobrecarga que hace peligrar su disponibilidad para el encuentro. Manolillo irá al rescate, novedad en la sesión de trabajo de ayer, última antes del encuentro, como potencial nuevo dueño del costado zurdo ante las lesiones de los dos futbolistas en ese perfil. El resto estarán en la reapertura de El Arcángel dos meses y medio después.