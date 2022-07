Antonio Casas: “En mi cabeza sabíamos que el destino era Córdoba”

Un seguro para el gol. El Córdoba CF de la temporada 2022-2023, tras dejar prácticamente perfilada su plantilla para el nuevo curso, presentó oficialmente la renovación de Antonio Casas hasta 2025, uno de los culebrones del pasado año que llegó a un final feliz hace apenas algo más de un mes. “Fue una dura negociación, pero yo en todo momento estuve tranquilo porque siempre supe y sé que es el mejor sitio para crecer en estos momentos. El sitio en el que tanto yo como mi familia somos felices y estaba clara la decisión”, manifestó.

El rambleño fue la auténtica sensación de la pasada campaña en Segunda RFEF, en la que fue derribando sistemáticamente su techo para alzarse como la estrella del equipo. De suplente habitual, a revulsivo perfecto, para acabar como la auténtica referencia en la punta de ataque blanquiverde. “El año pasado tocamos el cielo de Las Tendillas, dimos ese primer paso, y este año todos juntos intentaremos dar ese segundo”, afirmó. “La anterior temporada metí 19 goles, fui pichichi. Este año ojalá podamos romper esa barrera, es complicado pero lo intentaremos”, insistió posteriormente.

Ha sido de la mano del Córdoba CF y bajo la batuta de Germán Crespo donde el atacante ha encontrado la continuidad necesaria para sacar su mejor versión, tarea que quiere repetir para este próximo curso que se avecina en Primera RFEF. “Como cordobés y cordobesista creo que no hay nada más bonito que defender los colores de tu ciudad. Espero que mi sueño desde pequeño se cumpla, no voy a parar hasta conseguirlo, que es el sentirme partícipe de la vuelta del Córdoba CF al fútbol profesional”, declaró ambicioso.

Tras los primeros compases de la pretemporada, Antonio Casas también confirmó que el nuevo proyecto tiene mimbres ilusionantes. Las llegadas, que ya se han acoplado a la dinámica de los blanquiverdes, prometen. “El nivel del equipo ha subido. Hay buen ambiente. Los fichajes vienen a aportar y sobre todo la suerte que tenemos es que prácticamente hay dos jugadores titulares por puesto, así que hay que aportar cada uno nuestro granito de arena. Creo que la clave, tanto el año pasado como en este año, va a ser la familia que hay formada dentro del vestuario”, confirmó.

Javier González Calvo: “El Córdoba CF está en tus manos”

En el acto también tomó partida el Consejero Delegado del Club, Javier González Calvo, artífice de las negociaciones y que declaró sentirse realmente satisfecho con la prolongación de dos años más en el contrato del delantero. “Todas las partes hemos puesto lo necesario para que Antonio esté con nosotros muchos años. Creo que lo vamos a disfrutar como lo hemos hecho todo este tiempo y, seguro que con las ganas que tiene y lo cordobesista que es, nos haga disfrutar cada domingo con sus goles. Lo único que espero es que lo tengamos que renovar muchas veces”, reafirmó.

El dirigente, además, también tuvo algunas palabras especialmente dirigidas al jugador, al que situó como una de las piezas principales de cara a lo que viene en Primera RFEF. “Antonio, el Córdoba CF está en tus manos, junto a otros jugadores. Para nosotros no solo es un orgullo, sino que para mí también era importante que te pudieras quedar no solo por lo que nos has dado este año no solo en lo profesional, sino también en verte todos los días entrenando, con esa alegría. Haces disfrutar a todos los aficionados, a todos los niños, que es algo que no lo hace todo el mundo”, apuntó posteriormente.

Juanito: “Creo que tenemos al mejor delantero de toda la Primera RFEF”

El director deportivo blanquiverde, Juanito, tampoco dejó pasar su turno de palabra sin elogiar el gran rendimiento del rambleño durante la pasada temporada. “Uno de los jugadores estrella del año pasado, al que agradecemos su compromiso y cordobesismo, que ha demostrado por activa y por pasiva. No fue una negociación fácil porque evidentemente Antonio no es un jugador cualquiera. Teníamos claro que él quería estar aquí, quería ser un jugador importante en la historia del Córdoba, que seguro que lo será. Ojalá pueda renovar aquí en sucesivas ocasiones, eso indicará que el crecimiento suyo y el del Córdoba CF siguen el mismo camino”, subrayó el gaditano.

La llegada de Antonio Casas se produjo durante el mercado de fichajes del pasado verano, procedente de un Sevilla Atlético con el que apenas pudo disfrutar de oportunidades. “En el Sevilla Atlético no tuvo una participación que fuera la deseada por él, ni lo mejor tampoco la más justa. En ese momento vimos un filón. Nosotros sabíamos que venía una persona que era cordobés, cordobesista y que nos podía dar ese plus. Yo se lo dije a todo el entorno de la dirección deportiva, que confiábamos plenamente en que iba a ser el delantero del presente y futuro para el Córdoba CF. Creo que tenemos al mejor delantero de toda la Primera RFEF”, concluyó tajante.