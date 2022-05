La delantera: territorio de renovaciones y altas en el Córdoba CF

La delantera del Córdoba CF esta temporada ha sido terreno de récords, gestas y celebraciones, algo que para el siguiente curso en Primera RFEF quiere asegurarse con la máxima celeridad posible. La dirección deportiva trabaja a marchas forzadas para conseguirlo y sobre la mesa se barajan numerosos frentes. Según pudo confirmar el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito, en la Tertulia de La Jugada de Córdoba de Canal Sur Radio, uno de ellos es la renovación -todavía en proceso- de Antonio Casas, seguida del papel de Willy Ledesma, la opción de Adrián Fuentes o la más que probable necesidad de incorporar otro punta a la ecuación.

Una renovación de efecto

El caso de Antonio Casas se está convirtiendo en el particular culebrón del capítulo de renovaciones blanquiverde. El rambleño se encuentra en conversaciones con la entidad desde hace varios meses y su ampliación parece estancada en las últimas fechas. “Esa negociación empieza en enero, donde no era tan protagonista pero nosotros ya veíamos ese potencial. Siempre había alguna excusa cuando no jugaba, ahora que juega crece la expectativa económica. Ahora mismo le hemos ofrecido el tope salarial que nos marcábamos esta temporada, que también lo marcó Simo, le hemos ofrecido un contrato similar y sabemos que de ahí no pasamos”, ha confirmado Juanito.

La dirección técnica no esconde que ampliar la vinculación del pichichi blanquiverde es un objetivo prioritario de cara al próximo curso, aunque sostiene que ya han marcado su “tope econonómico” a pesar de las circunstancias. “Creo que le hemos hecho una oferta espectacular, creo que es un contratazo y que, si no se quiere quedar, no será porque el Córdoba CF no haya dado el máximo”, reitera el gaditano.

Antonio Casas, debido a su juventud y su gran rendimiento esta temporada, se ha destapado como una pieza codiciada en numerosas agendas técnicas de la categoría, por lo que también se encuentra sopesando otras opciones. Su vinculación con el club, no obstante, continúa en vigor hasta el final de la temporada que viene, aunque el objetivo no es otro que el de prolongar su estancia. Su hipotética renovación sería también otro aliciente más para una campaña de abonados que marcha a un ritmo vertiginoso en sus primeras semanas.

La llegada de un punta

La confianza de la dirección en el resto de piezas de la punta de ataque es total, por lo que a falta de una última incorporación, el Córdoba CF ya conoce cuáles serán sus armas para el gol en la próxima temporada. El respaldo a jugadores como Willy Ledesma o Adrián Fuentes en este sentido es máximo, tras una temporada fulgurante y en vistas a un curso que se antoja igual de prometedor ahora en Primera RFEF.

Sea como sea, el salto de categoría también precisa de diversas nuevas piezas en prácticamente todas las demarcaciones del campo, como ya han confirmado desde la propia entidad. La parcela ofensiva tampoco es una excepción en este caso y la idea de la gerencia es incorporar a otro delantero que aporte un perfil distinto. “Willy y Casas son los nueves puros, pero estoy seguro de que firmaremos un delantero que sí ofrezca algo diferente a lo que ofrecen ambos, a lo mejor un delantero con algo más de movilidad, que también sepa jugar de mediapunta… Esto es un puzzle, que a medida que vamos firmando nos va a ir cambiando un poco la estrategia a seguir”, ha reconocido Juanito.