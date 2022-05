El Córdoba CF abre la puerta a la primera remesa de bajas en su plantilla

La planificación deportiva del Córdoba CF para la próxima temporada sigue su curso establecido ahora abordando los difíciles escenarios de las bajas y nuevas altas. El director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito, ya ha confirmado que los jugadores que acaban contrato el próximo junio y hasta ahora no han recibido oferta de renovación no continuarán en la entidad blanquiverde, arrojando las bajas seguras de Alejandro Viedma, Samuel Delgado, Julio Iglesias y Ricardo Visus, según ha indicado el gaditano en el programa La Jugada de Córdoba de Canal Sur. “No van a continuar, ellos ya lo saben. Ahora tendrán que buscar un destino, aunque ya como futbolistas libres”, apunta.

Juanito también ha confirmado que existen negociaciones con jugadores que sí tienen “contrato en vigor” para la próxima campaña, pero que tras un año de poco protagonismo, esperan dar salida para seguir dejando espacio a las nuevas incorporaciones que se plantean en el salto de categoría. “Hemos sido sinceros con la mayoría de esos casos y creo que tenemos claro que les costaría aportar al equipo, porque no han tenido el protagonismo necesario. Hay jugadores que están en la tesitura de no haber jugado lo suficiente, de no haber sido todo lo importantes que pensábamos que deberían haber sido como para al final nosotros pensar que tenemos que hacer algún cambio”, declara.

“Un jugador que tiene contrato al final nunca se sabe, sigue siendo jugador del Córdoba CF y eso lo hemos visto reflejado en multitud de equipos, donde a lo mejor se comunica que un jugador es transferible pero luego, si no hay mercado o no se encuentra lo mejor para ambas partes, muchas veces se han quedado e incluso han sido capaces de darle la vuelta a la situación”, añade.

El director deportivo también ha reconocido que puede haber sorpresas, ya que incluso jugadores con un rendimiento notable durante el curso podrían abandonar el equipo en las próximas fechas. “Algún jugador puede sorprender. En el Córdoba CF hoy en día quién no tiene buenos números, aunque haya jugado poco. Todo eso creo que va a facilitar una posible salida, porque nosotros recibimos numerosas llamadas de equipos, entrenadores y representantes que quieren a todos los jugadores que nosotros pensamos que no van a seguir”, indica.

Por último, el gaditano ha depositado toda su confianza en el bloque que continuará a las órdenes de Germán Crespo, aunque apunta que muchos tendrán que volver a demostrar su valía de la mano de una división superior. “Cuando llegue ese momento y el equipo esté arriba, seguramente puede haber nuevas renovaciones dentro del club. Hay que demostrar muchas cosas en Primera RFEF”, concluye.