El Córdoba CF vive con la sonrisa permanente y un ambiente repleto de confianza. La nueva victoria de los hombres de Germán Crespo en El Arcángel, esta vez contra un correoso CD Coria (3-1), permitió afrontar la sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva con relativa tranquilidad. Y no es para menos, ya que los blanquiverdes son líderes del grupo 4 de la Segunda RFEF registrando 49 puntos, 12 más que el Cacereño que es su más inmediato perseguidor.

Felipe Ramos y José Cruz, presentes en la primera parte

Este lunes de trabajo -compensatorio y algo más de carga para los no titulares- se desarrolló en el campo pequeño de las instalaciones del Camino de Carbonell. La imagen ofrecida por todos los jugadores cordobesistas hablaba por sí sola. La solvencia de la escuadra dentro del campeonato liguero permitió que las bromas volvieran a aflorar entre una plantilla que siente cómo la fecha del ascenso a la Primera RFEF se acerca -aunque recurran al partido a partido para no entrar en la vorágine festiva que les rodea-. El único refuerzo invernal, Dragisa Gudelj, está totalmente integrado y lo refrendó con ciertos gestos cómplices ante el capitán, Javi Flores. Además, el serbio se convirtió en estos dos últimos partidos en un fijo dentro del once titular, un hecho que dio fortaleza a la retaguardia.

Hacia la misma quiere retornar José Cruz. El defensor cordobés, ausente por lesión durante las semanas anteriores, sigue con su proceso de recuperación para figurar como elegible lo antes posible. Pese a que mejoró ostensiblemente e, incluso, apareció con el resto de sus compañeros, finalmente no entró en la convocatoria. No se descarta que su desafío sea estar en Don Benito, siguiente plaza que espera a los cordobesistas en la Liga (domingo, 17.00 horas). El extremo Omar Perdomo, que también se quedó sin vestir, tiene opciones de regresar a la lista tras la quinta amarilla vista por Simo Bouzaidi. En portería, mientras tanto, tocará analizar el estado físico de Felipe Ramos, renqueante desde el stage en Baréin y que completó la primera parte del entreno como Cruz. El meta del filial Lluís Tarrés estuvo junto al grupo, algo que no hizo José Alonso por lesión -de baja aproximadamente un mes por una rotura en el abductor de su pierna derecha-.

El equipo vivirá el martes su jornada de descanso y afrontará, ya desde el miércoles, la preparación de la vigesimoprimera fecha del calendario. Será, en principio, a partir de las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva y continuará así hasta el sábado.