El nuevo triunfo del Córdoba CF frente al CD Coria reforzó su liderato en el grupo 4 de la Segunda RFEF. La sensación que ofrece el vestuario es de disfrute dentro del verde, una circunstancia que tanto el centrocampista Álex Bernal como el defensor Ekaitz Jiménez reflejaron en sala de prensa. Y es que el brillante momento de los blanquiverdes propicia que exista una burbuja repleta de éxito que nadie quiere que estalle.

Bernal: «Me quiero quedar sí o sí»

El medio, nada más arrancar su comparecencia, apuntó que «el partido a partido es la clave» para que los blanquiverdes estén «lo más arriba posible» y consumar el primer puesto. A continuación valoró la actuación arbitral y diversas jugadas polémicas que finalmente acabaron en gol. «Esto es fútbol, igual que en el primer gol nuestro robo un balón que voy al límite y no pita falta, en el de ellos ni señala falta a nuestro favor». El sevillano, precisamente el jugador que recibió la infracción en el tanto celeste, reconoció que se llevó «un golpe». Por suerte, pudieron «reponerse» y anotar la tercera y definitiva diana.

La forma de jugar de los cordobesistas especialmente ayuda a perfiles de futbolistas como el suyo. «Nos sentimos muy cómodos porque la filosofía del míster y el juego que practicamos nos viene como anillo al dedo». La propuesta establecida de «tener el balón y atacar» provoca que hombres como Javi Flores, Toni Arranz, Alejandro Viedma o Julio Iglesias. «Tenemos bastante calidad y podemos practicar buen fútbol con este sistema», subrayó.

Bernal, sobre su continuidad, reaccionó entre bromas. «Sabía que llegaría esa pregunta. Me encantaría quedarme, pero todavía me quedan 10 partidos para renovar automáticamente. No tengo prisa aunque me quiero quedar sí o sí», comentó. El vestuario, no obstante, focaliza sus esfuerzos «en el día a día, en cada entrenamiento y disfrutar en los partidos para conseguir el ascenso».

Ekaitz: «Mientras me quieran tener, aquí me quedo»

Por la misma línea versó la rueda de prensa de Ekaitz, no sin antes reconocer el trabajo de sus rivales y las dificultades que encuentra para incorporarse al ataque. «Sabíamos que estaban muy bien fuera, no nos han sorprendido. Ha sido un partido duro y seguimos arriba, los dejamos muy atrás y el Cacereño ha pinchado, por lo que es un muy buen día», estipuló. De su falta de empuje ofensivo, el vasco apuntó al «sol» como uno de los motivos que impidieron su crecimiento por la banda. «Se nota un montón, nos molesta y no vemos», relató.

Actualmente, en el plano deportivo, prefiere «robar o hacer una vigilancia» que «atacar», ya que toda su vida ha estado bajo ese rol más de carrilero. «Hace cuatro o cinco años me quedaba con lo que hacía ofensivamente. Al llegar a Segunda División B he sido lateral y me inculcaron que lo principal es defender». Y en el personal, no descartó seguir muchos años vinculado a la entidad. «Estoy muy feliz. El año pasado conseguí ascender a Segunda y disfruté muchísimo, pero este año lo estoy haciendo bastante más por la afición y la ciudad, no tiene nada que ver». Ekaitz, con contrato en vigor hasta 2023 -y otra opcional- también dejó constancia de su «tranquilidad» y sí añadió que «cuantos más años pueda estar, mejor que mejor». El vestuario es «increíble» y «mientras me quieran tener, aquí me quedo», sonrió.

De hecho, este gran instante que atraviesa le sirvió para cantar junto a los aficionados del Fondo Sur al término del encuentro. «Nos solemos vacilar mucho para saber quién es el siguiente y me ha tocado a mí, de cerca impresiona más todavía. Me ha gustado mucho cuando hacemos los cánticos del final y cómo nos unimos, es increíble», expuso.

Por último, el zaguero reveló que no mira todavía ninguna fecha para conseguir el ascenso. «Ahora hay que ir a Don Benito, sacar los tres puntos y que la ventaja sea mayor. El objetivo, cuando llegué, llegará».