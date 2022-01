Cambian los adversarios, los escenarios y las circunstancias. No el objetivo ni el método en el Córdoba CF. "Estaría preocupado si el equipo fuera distinto en casa y fuera, pero no es así: generamos ocasiones y lo que tenemos que hacer es materializarlas", expresa Germán Crespo con una naturalidad desarmante. Su idea es fija. Las piezas cambian contínuamente, más allá de la voluntad del granadino, que no altera el discurso. Tratará de plasmarlo, una vez más, el domingo en la Ciudad Deportiva Bahía frente al Cádiz B (16.00 horas) en la décimo novena jornada de la Segunda RFEF, cuyo grupo 4 domina con amplia superioridad la formación blanquiverde.

En la primera vuelta, el filial amarillo pasó por El Arcángel con una actuación notable y cayó por 3-1. "Es un filial que ya demostró aquí lo que tenía y nos lo puso difícil, aunque fuimos capaces de conseguir la victoria", recuerda Crespo, quien valora la trayectoria de un contrario que causa recelo por sus números. "Lleva cinco o seis semanas sumando", dice, poniendo el acento en una de las contingencias clásicas en los viajes a la zona. "Como siempre, será un campo complicado por el aire y el viento, por lo que tendremos que adaptarnos a las circunstancias para conseguir los tres puntos fuera de casa", augura el técnico.

La última vez que todos volvieron con la sonrisa completa en el autobús fue el pasado 30 de octubre, cuando vencieron en Lepe al San Roque (0-1) con un gol de Simo Bouzaidi. Desde entonces, una derrota en Villanueva y empates en los campos de Las Palmas Atlético (2-2), Ceuta (0-0) y Mensajero (1-1). La racha no le quita el sueño a Crespo. "Está claro que queremos es ganar todos los partidos. Tendríamos incertidumbre si el equipo no lo hubiera hecho bien, pero yo creo que pese a no haber conseguido las victorias, en todos los partidos, en Ceuta, Las Palmas y sobre todo en Mensajero, podríamos haber ganado", explica, rememorando una película que tuvo un agrio final. "Nos anularon goles legales y tuvimos además la ocasión de Luismi. Nos marcaron de penalti en el último minuto y no nos dio tiempo a reaccionar", dijo, antes de pasar página y enfocarse en un futuro que pasa por insistir en su propuesta.

"Estamos haciendo el mismo juego, pero nos tenemos que adaptar a campos distintos por sus dimensiones y eso nos hace ser un poco más directos", reconoce Crespo, que una vez más irá con el grupo diezmado por las bajas, que calificó como "importantes". José Alonso y José Cruz siguen lesionados; el primero, con un periodo mínimo de recuperación en torno al mes y medio. "No vamos a poder tener a los dos centrales más titulares en la primera vuelta", lamentó, aludiendo después a los casos de positivos por covid, los de "Casas y a Omar", según explicó ante los periodistas. Tampoco estará el guardameta Felipe Ramos, que "lo intentó el martes" pero "no vamos a poder contar con él un par de semanas", dijo.

Un rival inquietante

El Cádiz B se ha especializado en las distancias cortas. Sus marcadores más recientes le retratan: lleva cuatro empates seguidos, tres de ellos a cero. "Han cambiado de sistema. En la primera parte de la competición jugaba con cuatro atrás y en los últimos ha salido con tres centrales y dos carrileros. Eso les está quitando quizá un poco de verticalidad. También han tenido alguna baja importante", señaló Crespo. Entre esas bajas en el bando amarillo está Dragisa Gudelj, que volverá a la que fue casa hasta hace unas semanas vistiendo la blanquiverde del Córdoba CF. Y, presumiblemente, como titular. El central serbio ha sido el único futbolista en llegar en el mercado invernal, ocupando la ficha que dejó libre Samu Delgado.

En la protección del marco propio puede estar la clave de un partido trampa. "Va a ser complicado porque ellos le van a dar mucha importancia a mantener la portería a cero, por lo que vamos a tener que tener paciencia para madurar el partido", indica el entrenador cordobesista, quien también manera un cambio de última hora. "Imagino que al final casi todos cambian un poco el dibujo táctico y ya veremos el planteamiento que nos hacen".

De cualquier modo, las formas son innegociables para Crespo, pese a que advierte que "por lo que me comenta el cuerpo técnico, el campo ha estado un poco seco y optan por no regar para que no esté rápido". "Habrá que jugar con eso y con el aire, por lo que tenemos que estar preparados", dice, insistiendo en el estilo blanquiverde. "Nosotros intentamos jugar por abajo, elaborar más. Ellos tienen buenos golpeadores a balón parado y tendremos que tener la máxima concentración", manifiesta a modo de advertencia.

El reto de romper la racha fuera, la oportunidad para los que entren y el entusiasmo de jugadores que han renovado, como José Ruiz o Simo Bouzaidi, será un buen punto de partida en lo emocional para abordar el partido. Sobre la operación para atar a futbolistas en el proyecto del club, Crespo se mostró tajante: "Queríamos el cuerpo técnico, la directiva, la afición... Asegurarte el futuro de jugadores importantes por el posible ascenso a mí, como entrenador, me gusta. Tenemos confianza en ellos y aportan mucho. Eso nos da tranquilidad".