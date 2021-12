El Córdoba CF cerró el 2021 con casi todas las estadísticas a favor o mostrando cifras que oscilan del notable alto a la matrícula de honor. Casi todas. Porque hay una, al menos, que deja un apunte a futuro para mejorar en el trabajo diario. Los últimos cuatro partidos como visitante del conjunto blanquiverde se saldarón con tres puntos sumados sobre 12 en disputa. El equipo de Germán Crespo anotó solo tres goles en esos 360 minutos y encajó cuatro. Si se observan las cifras realizadoras de este Córdoba CF y las defensivas, las generales, ese apartado en el último mes largo lejos de El Arcángel dejan a las claras que hay una evidente necesidad de mejora. En esos últimos cuatro partidos, el Córdoba CF perdió en su visita al Villanovense (1-0) y empató en los viajes realizados a Las Palmas (2-2), Ceuta (0-0) y La Palma, para enfrentarse al Mensajero (1-1).

Como curiosidad histórica se debe reseñar que las pobres estadísticas del Córdoba CF en sus visitas a Ceuta o La Palma no fueron rotas ni siquiera por este conjunto blanquiverde que comanda tantos apartados de forma brillante y que lidera el Grupo 4 de Segunda RFEF con siete puntos sobre el segundo. El Córdoba CF solo ganó un partido en sus 19 visitas a Ceuta para enfrentarse a sus diferentes equipos en Segunda División, Segunda B y Copa del Rey. Fue en 1991 y el actual conjunto blanquiverde no logró pasar del empate, mientras que en su quinta visita a La Palma, el miércoles pasado, tampoco pudo regresar de la isla con los tres puntos, cosechando su tercer empate (más otras dos derrotas) en toda la historia.

Son síntomas de la debilidad mostrada por el Córdoba CF cuando actúa como visitante en esta temporada, al menos, en los últimos meses. El conjunto blanquiverde ha encajado solo 11 goles en los 16 encuentros de Liga disputados. Un balance defensivo notable, aunque analizándolo en profundidad deja a las claras una necesidad de mejora.

Reparto de goles

De esos 11 goles, el Córdoba CF encajó en El Arcángel prácticamente la mitad, cinco, anotados por cuatro rivales: el Cádiz B (1), el Don Benito (2), el San Fernando (1) y el Montijo (1). No solo la mitad de los adversarios se quedaron a cero, sino que además, la capacidad realizadora del equipo de Germán Crespo dejó prácticamente en anécdota los tantos encajados. El Córdoba CF anotó ante su parroquia nada menos que 27 goles en esos ocho partidos disputados, a 3,37 goles por encuentro. Así, aunque hubiera casos de encuentros como el de Don Benito, que anotó dos tantos en el coliseo ribereño, o el del Montijo, que se adelantó en el marcador en el minuto 12 con un gol de Gabri, la pegada blanquiverde solucionó esos contratiempos momentáneos. Al punto, que el Córdoba CF es uno de los tres equipos de toda la Segunda RFEF que cuenta sus encuentros en casa por victorias, siendo el mejor local de la categoría por el balance goleador.

Contrastan esos 27 goles anotados como local con los 13 marcados como visitante por el Córdoba CF. La pegada blanquiverde desciende a menos de la mitad cuando viaja lejos de El Arcángel, un descenso que, al menos en parte, es lógico. Sin embargo, su capacidad defensiva no varía. Si en El Arcángel recibió cinco goles, lejos de casa encajó seis, uno más. El primero de ellos no tuvo relevancia, porque lo marcó el Xerez Deportivo FC en el repóquer de goles blanquiverdes en Chapín (1-5), en el estreno liguero de la 2021-22. Pero el resto sí que la tuvo. Al Tamaraceite le valió para arrancar un punto, al igual que al Mensajero, en el último partido del 2021. Incluso el filial de la UD Las Palmas anotó dos para salvar también un punto, mientras que un solo gol le bastó al Villanovense para llevarse los tres, en la única derrota blanquiverde en lo que se lleva de campaña. Si los cinco goles anotados por los rivales en El Arcángel no supusieron ningún hándicap para el Córdoba CF, los seis encajados lejos de casa se transformaron en nueve puntos que volaron.

Además, un detalle a remarcar para el trabajo que ha de realizar el Córdoba CF. Cinco de esos seis goles encajados como visitante llegaron en las segundas partes y la mayoría, en los últimos minutos de los partidos e incluso en el descuento, como ocurrió en el último choque en La Palma, ante el Mensajero. El Tamaraceite anotó su gol en el minuto 83, Las Palmas Atlético marcó el gol del empate final en el minuto 85, el Villanovense lo hizo en el 65 y el Mensajero, como se ha referido, en la última jugada del partido y de penalti.

Un dato final: en los tres partidos en los que el Córdoba CF dejó a cero a su rival cuando viajó lejos de El Arcángel, el equipo de Germán Crespo sumó dos triunfos y un empate: ganó en Lepe (0-1), goleó en Coria (0-3) y empató en Ceuta (0-0).

Así, los números dejan claro que el Córdoba CF tiene una tarea pendiente para el 2022: que los rivales, cuando actúa como visitante, no le hagan tanto daño con tan poco. O deberá elevar su pegada a cifras parecidas a las que muestra como local o adaptar sus números defensivos cuando juega lejos de El Arcángel para recibir menos de los que encaja en casa.