A optimistas no nos gana nadie, más del 70 % de los españoles creen que están viviendo la mejor vida posible, o lo podemos llamar también capacidad de adaptación al medio. Alberto Núñez Feijóo cree que no es presidente porque no quiere y Pedro Sánchez sigue pensando en terminar la legislatura completa, aunque Junts se empeñe todos los días en lo contrario. Quizás parte de nuestra percepción tiene que ver con aquello que no queremos mirar o fijarnos solo en los que les va peor para consolarnos. Feijóo tiene a su derecha destrozada en movimientos erráticos e impredecibles, y Sánchez a su izquierda en el proceso infinito de multidivisión. Sólo se ven el uno frente al otro cuando el microcosmos, por el tamaño de los grupos parlamentarios, es decisivo en la gobernabilidad del país.

Ya pueden presentarse mociones de censura o cuestiones de confianza en el parlamento nacional que los números son los que son, suman 350 y los votamos todos nosotros hace un año. En los parlamentos regionales, que conformaron gobiernos de coalición PP y Vox, las cuentas ahora tampoco salen para que sus presidentes autonómicos gobiernen en minoría por mucho que lo deseen. Es difícil que al tender la mano de un bloque a otro se acepte de buen grado porque llevamos seis años que la única relación existente es la de confrontación. Si el tercer asunto que más ocupa a los españoles es el de las relaciones personales, después de la salud y el dinero, bien sabemos que cuando una se rompe recomponerla desde los pedazos es bastante complicado. Suavizar el clima de desconfianza no es algo que sólo preocupe al PSOE frente a ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa, le paralizaba tanto al PP en la renovación del CGPJ que tuvo que echar mano de la mediación europea. La desconfianza una vez instalada en nuestros políticos, en nuestras instituciones lleva a que si bien para el 80% de nosotros la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en el tramo más joven, de 18 a 24 años no lo comparten en casi un 21% , seis puntos más por encima de la media. Estos mismos jóvenes son los que más ansiolíticos consumen en un país que ya en su conjunto ocupa el primer puesto en el consumo de benzodiacepinas. Nos declaramos felices más del 80% de los encuestados, pero el 20% restante parece pasarlo bastante mal. Eso pensando que somos sinceros en nuestras respuestas, y no nos condicionamos por el deber ser. Del amor poco se pueden ocupar las políticas públicas, pero en la salud y el dinero deberían ser una prioridad, tan preocupados como están por la igualdad territorial. Ciudadanos más satisfechos hacen territorios más cohesionados y felices.

*Politóloga

