El Córdoba CF no pudo pasar del empate en el Silvestre Carrillo ante el Mensajero a causa de ese penalti cometido en la última jugada del encuentro, que provocó que el equipo de Germán Crespo no pudiese sumar los tres puntos y conseguir, de esta manera, su primera victoria en las islas en las tres visitas que ha girado, hasta ahora, en esta temporada.

Pero la primera parte realizada por el conjunto cordobesista en el estadio palmeño dejó buenas sensaciones y datos. Entre las primeras, el juego del equipo y las llegadas de las que disfrutó debieron, posiblemente, ser suficiente para cerrar el encuentro. Pero no fue así. Y eso que por primera vez en toda la temporada el gol del Córdoba CF lo firmaba un defensa: Bernardo Cruz. No deja de ser llamativo que este Córdoba CF, con laterales tan profundos y amplios, que suman no pocas llegadas al área, haya tenido que esperar hasta el partido número 16 de Liga para ver cómo un defensa anotaba para el equipo. Es más, resulta curioso que con la gran capacidad ofensiva de este Córdoba CF ningún defensa hubiera aportado en el apartado realizador.

Porque el equipo de Germán Crespo lleva anotados 40 goles en solo 16 partidos, a una media de dos goles y medio por encuentro. Sin ir más lejos, la pasada temporada vieron puerta hombres como Álex Robles, Jesús Álvaro, Djetei y el propio Bernardo, que precisamente anotó el gol de la victoria del Córdoba CF en el Juan Guedes (0-1), y que también tuvo un penalti en contra en el tiempo de descuento, al igual que este miércoles en el Silvestre Carrillo. Entonces, Isaac Becerra detuvo con la cara la pena máxima lanzada por Quintero.

Hasta ahora, todos los goles del Córdoba CF estaban firmados por los hombres de ataque del conjunto cordobesista. La única excepción era reciente, el tanto de Toni Arranz en el Anexo del Gran Canaria ante el Las Palmas Atlético, hace menos de tres semanas. El gol del madrileño abrió el marcador en el minuto 15 de partido y daba el triunfo momentáneo al equipo de Germán Crespo, que finalmente y pese a volver a adelantarse en el marcador por medio de Willy, que puso el 1-2 momentáneo a 11 minutos del final, cedió también un empate a dos goles a cinco minutos del final.

Esos 40 goles del Córdoba CF están distribuidos por 17 aportados por dos delanteros: Willy Ledesma (11) y Antonio Casas (6). Otros 14 llevan la firma de hombres que, predominantemente, se desenvuelven en las bandas: Luismi Redondo (5), Adrián Fuentes (5), Simo Bouzaidi (2) y Omar Perdomo (2), mientras que siete los aportó el mediapunta Miguel de las Cuevas. Finalmente, uno lo anotó Toni Arranz y el último, el primer defensa que marca para el Córdoba CF en esta temporada: Bernardo Cruz.