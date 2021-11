El Cacereño, rival del Córdoba CF en El Arcángel el próximo domingo (17.00 horas), llegará al encuentro de la jornada 11 en el Grupo 4 de Segunda RFEF con dos sensibles bajas en defensa, precisamente, su línea más potente en lo que se lleva de campeonato.

Julio Cobos, entrenador vediblanco, no podrá contar ni con Luis Aguado ni con Marvin. El lateral derecho se perderá su primer partido de la temporada tras ver la quinta cartulina amarilla en el partido de la pasada jornada, que enfrentó al Cacereño y al San Roque en el Príncipe Felipe. Luis Aguado, de hecho, solo se había perdido 34 minutos de los 900 de competición, de ahí que Cobos tenga que meditar el relevo en el lateral derecho. Luis Aguado es un jugador aún en etapa sub 23 que se formó en la cantera del Rayo Vallecano y firmó por el club extremeño el pasado verano. Hasta ahora ha gozado de la máxima confianza de Cobos, por lo que no es un relevo fácil para el técnico verdiblanco.

Varias bajas en el rival

No será la única baja en defensa para el Cacereño, el próximo domingo ante el Córdoba CF, ya que uno de sus centrales titulares, Marvin, tampoco podrá estar sobre el terreno de juego de El Arcángel. El ecuatoguineano ha sido llamado por su selección para disputar los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar, ante Túnez el sábado y contra Mauritania el próximo martes. Una clara muestra de la confianza de Cobos en él es que no jugó los dos primeros partidos de la temporada por el mismo motivo, ante el Vélez y el Xerez, y también faltó en el de la sexta jornada, frente al Tamaraceite. De las otras siete jornadas en la que estuvo disponible para Cobos, en seis fue titular y disputó todos los minutos. En el séptimo, precisamente en la última jornada ante el San Roque, fue suplente y jugó los últimos 20 minutos.

No pierde como visitante

Con esas bajas, será un nuevo reto para el equipo de Julio Cobos mantener la buena línea que ha mostrado como visitante en lo que se lleva de campeonato. El Cacereño aún no conoce la derrota lejos del Príncipe Felipe. Su primer viaje fue a Vélez, en donde ganó por 1-2. En el siguiente, se impuso en la Ciudad Deportiva de El Rosal al Cádiz B por 0-1. Posteriormente, empató en el derbi extremeño a un gol en su visita al Vicente Sanz de Don Benito y volvió a empatar a un gol en su viaje a las islas, ante el San Fernando. En su última visita, en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol, empató a dos goles ante el Antequera, pero bien pudo llevarse los tres puntos: falló un penalti, se topó con la madera y vio como se le anulaba un gol por fuera de juego. Y todo, en los últimos 15 minutos de partido, en los que además logró igualar la contienda con un gol de Solano, máximo goleador verdiblanco con tres tantos.

El Cacereño no llega solo

Por otra parte, el conjunto extremeño llegará a El Arcángel con apoyo de sus seguidores. Al menos dos autobuses se han fletado el domingo con dirección Córdoba por parte de una peña verdiblanca, por lo que contando el viaje organizado y otros seguidores que lo harán por cuenta propia, un par de centenares de aficionados cacereños podrían darse cita en el encuentro del próximo domingo ante el Córdoba CF.