El Córdoba CF celebró este lunes una suave sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva en la que lo más destacado, aparte del lógico buen ambiente por las dos victorias en otras tantas jornadas en la temporada 2021-22, lo protagonizó Carlos Marín, que se ejercitó sobre el césped del campo 2 de la Ciudad Deportiva, aunque aparte del grupo y a las órdenes de Javi Poveda.

El portero blanquiverde parece avanzar con buen ritmo en su recuperación y, ahora mismo, en el club, se está a expensas de su evolución a lo largo de la semana. A pesar de que en los primeros planes de los servicios médicos se especificaba que el almeriense no estaría hasta el último domingo del mes de septiembre o el primero de octubre, en la actualidad no se descarta que pueda llegar a entrar en la convocatoria del equipo para el encuentro del próximo domingo, en La Isla, contra el Coria (18.30 horas). Todo dependerá de la evolución que experimente a lo largo de la semana y, en caso de que no pueda llegar al duelo de la jornada 3 estaría disponible, salvo contratiempo inesperado, para el choque de la cuarta jornada, en El Arcángel, ante el Don Benito.

La sesión se desarrolló con normalidad, con los titulares (más Valtteri) realizando solo la primera parte de la misma y apartándose después para ser atendidos por los fisios, entre ellos, José Cruz. Por su parte, Miguel de las Cuevas no se quedó sobre el césped de la Ciudad Deportiva y se retiró a El Arcángel para recibir un tratamiento específico.

Algo de lo que está pendiente, al igual que de alguna prueba, Alejandro Viedma. El centrocampista blanquiverde sufrió un golpe en el cuádriceps en el amistoso celebrado en Puente Genil la pasada semana, lo que le impidió entrar en la lista para el encuentro ante el Cádiz B. Tampoco estará en la convocatoria para el próximo domingo, ya que en esta semana ha de hacerse algunas pruebas y se descarta, en principio, que pueda estar con el grupo esta semana, aunque este lunes sí estuvo aparte unos minutos en la Ciudad Deportiva. Quien sí puede empezar a hacer trabajo de campo, con las lógicas precauciones, es Álex Meléndez, aunque en principio no estaría ante el Coria y sí que podría estar disponible contra el Don Benito.

Finalmente, el caso de Samu Delgado continúa su curso. Al conquense se le siguen realizando pruebas y analíticas y, aunque su última lesión no tuvo la gravedad de la sufrida el pasado enero, en el club continúan con el plan de valorar a lo largo de esta semana y con todas las pruebas realizadas, qué tratamiento y trabajo realizar con él.

Por lo demás, la sesión fue la típica de recuperación tras el esfuerzo de la competición liguera, con una fase final en la que Germán Crespo dispuso ejercicios de disparo a puerta de los menos habituales.