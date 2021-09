El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, valoró la victoria de su equipo por tres goles a uno ante el Cádiz B. El nazarí destacó que fue el equipo blanquiverde el que "quiso ir a por los tres puntos y a ganar el partido", lo que fue diferencial. "El equipo no se precipitó, esperó, sabiendo que iba a generar ocasiones y que podía llegar el gol", reflexionó Crespo, quien considera que el Córdoba CF "estaba dominando el partido" y era cuestión de tiempo que llegase el segundo gol.

El tanto de De las Cuevas permitió dejar en nada el gol cadista e hizo olvidar el penalti marrado poco antes por el alicantino. Aunque el Cádiz B es "peligroso a la contra" gracias a su "velocidad por bandas". El míster destacó que, aunque situaciones así "pueden crear dudas", esta vez "no le afectó". Tras el gol de Miguel, el Córdoba CF "supo tapar la salida hacia los extremos" del filial amarillo y le "dificultó su trabajo".

Además, el técnico del Córdoba CF destacó que sus tres delanteros ya han visto portería en las dos primeras jornadas. "Es importante que el equipo sea capaz de hacer ocho goles en dos partidos", dijo, añadiendo que "lo que buscan los entrenadores a la hora de marcar diferencias es que los delanteros tengan ese acierto". Positivamente, Fuentes, Casas y Ledesma ya han visto portería. "Que tengan ese acierto les da confianza a ellos y al equipo", afirmó un técnico que se encuentra "muy contento con la plantilla". Crespo aseveró que intentará que "todos los jugadores de arriba puedan hacer goles cada domingo", aunque también espera que aporten "los futbolistas de segunda línea".

Por otro lado, el míster blanquiverde quiso poner en valor la "implicación" de los futbolistas suplentes y no convocados en Chapín, personalizando en Adri Fuentes, que pasó de no estar citado a marcar tras salir en la segunda parte. "Trabajan como los que más y eso se refleja en los cambios", explicó. Javi Flores "sale y es capaz de hacerse con el tempo del partido", mientras que Adri Fuentes "hizo el gol" y Omar Perdomo "también aportó", indicó Crespo. "Si somos capaces de mantener esa impicación espectacular, eso nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a dar un plus", aseguró.

En la variante táctica introducida tras el 2-1, el granadino explicó que situó a Bernal y Flores "para ganar en salida de balón", mientras que escoró más al centro a José Ruiz para que "estuviera pendiente de los balones en largo". Más que "una línea de tres", buscó "ir a por el tercero y dominar al rival" en una fase final en la que Flores "dio muchisima frescura y llevó el balón a los últimos metros".

Por otro lado, Crespo quiso resaltar el apoyo de la afición en el regreso del cordobesismo a El Arcángel. "Vivir esto es espectacular, sobre todo por lo mal que lo pasaron los jugadores el año pasado sin estar arropados por una afición así", dijo. Valoró que "en partidos como este se pasa algún momento malo" que, con la "ayuda y el ánimo de la gente", se solventan. "No pararon de animar desde el primer minuto al último y el equipo lo nota, les transmiten alegría", añadió.

En el aspecto negativo, Crespo reconoció que el tanto del Cádiz B es "evitable", al llegar después de un saque de esquina a favor. "Simo había ido a recibir dentro del área y a la vuelta tendría que haber sido más rápido", afirmó, definiendo la acción como "un despiste que te cuesta un gol". No obstante, no le restó méritos al delantero, Benito, que "hizo una definición de Primera División con esa vaselina que tuvo mucho mérito".

En otro orden de cosas, reconoció que sus jugadores "disfrutan en el campo", aunque para hacerlo "hay que trabajar y lo están haciendo". Destacó que el Córdoba CF es "capaz de hacer la primera presión tras pérdida", incluso, "implicando a jugadores de arriba como Willy y Miguel". Considera que De las Cuevas "hace mucho daño entre líneas" y que los jugadores de arriba, con "esa calidad", disfrutan más cuando "tienen esa buena relación" y se refleja en la "toma de decisiones". "La confianza que está teniendo el equipo desde el primer día es muy positiva y se transmite al terreno de juego", completó.

Finalmente, cuestionado por su valentía en los cambios, Crespo indicó que "habrá veces que nos cueste los puntos por ir empatando o ganando y buscar más goles, pero hasta ahora me ha ido bien corriendo riesgos con el resultado a favor". Explicó que le gusta que sus equipos "mantengan la posesión" y va con esa idea "a muerte". Eso sí, habrá "partidos en los que habrá que meterse más atrás", sobre todo "fuera de casa".