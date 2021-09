Con la ilusión del primer día. Así vivirán los más de 80 socios de la decana, la Peña de Posadas, el regreso a El Arcángel este domingo tras año y medio de presencia testimonial de la afición del Córdoba CF. La pandemia del coronavirus separó al cordobesismo de su club. Le obligó a seguirlo a través de una pantalla. Limitó a unos pocos cientos, la mejor de las veces, la sensación, muy descafeinada, del fútbol en directo.

Por eso José Pulido, socio de esta peña, se muestra «ilusionado y esperanzado» con la vuelta al estadio. «El año pasado solo fui a un partido y mejor me pude quedar en mi casa, porque fue contra el Betis Deportivo», cuenta, recordando el infausto final de aquel choque. Con más de 20 años de abonado a sus espaldas, Pulido es uno de los más veteranos en El Arcángel. Socio 684 del club, es de los que no se pierde ni el calentamiento de los jugadores. «Mi mujer siempre me pregunta que por qué me voy tan pronto, pero es que yo disfruto de todo, no solo de los 90 minutos», indica con alegría. Y pone un ejemplo: «Fue sensacional ver a José Antonio Reyes calentando, se te caía la baba».

En esta nueva temporada, espera que el Córdoba CF «nos dé una alegría, que cuando lo consigue nos duran mucho y son muy gordas, y los disgustos son demasiado a menudo», reconoce. Para el debut ante el Cádiz B, en el regreso multitudinario del público al coliseo ribereño, los peñistas que se queden en Posadas verán el partido en la sede, donde se proyectará. Y los que acudan a El Arcángel lo harán en pequeños grupos.

«Les echaremos de menos»

«Parece que uno le tiene querencia al sitio en la grada de toda la vida, yo estoy en preferencia baja y he conocido a muchísima gente de vernos cada domingo que son casi como una familia», asegura con emoción. Recuerda apenado a «dos personas que estaban con nosotros y han fallecido por el covid-19», a los que «echaremos de menos». Pero reconoce que está «loco por ir retomando la vida, con mucho cuidado, para no dar pasos atrás». Este domingo, irá al estadio «con toda la ilusión del mundo» y deseando que la campaña acabe con ascenso. Ha vivido el de Cartagena, el de Huesca y el de Las Palmas. Este último «en una de las tardes más bonitas de mi vida con el Córdoba CF, porque lo vivimos más de 100 personas en la peña».

Tampoco olvidará el partido de este domingo ante el Cádiz B Pablo Herrera, presidente de la Peña Cruz Carrascosa de El Carpio, que recuerda las sensaciones de la pasada temporada: «Fue muy duro no poder vivir los partidos todos juntos en el estadio», asegura, deseoso de regresar a El Arcángel tantos meses después. Lo que era habitual convertido en un atípico lujo. «Cuando jugamos en casa somos muchísimos socios, además de la gente de El Carpio, que hay casi 100 abonados en el pueblo», comenta. Casi un centenar de cordobesistas que partirán al estadio «en grupos de cuatro o cinco; van las familias, o los amigos, y disfrutarán del partido en las gradas», indica Herrera.

Todos esperan «con una ilusión inmensa» a que llegue el partido. Con las bufandas bien agarradas, las banderas al viento, ascendiendo por las escaleras y empapándose de cordobesismo. «Ver el fútbol en directo, volver a nuestra casa, estar con nuestro equipo y poder animar tantos meses después, es sensacional», explica feliz. «Todos estamos ilusionados y deseando ver esta semana con el Cádiz B si se refleja la superioridad que vimos en Chapín», espera con expectación Herrera. Que así sea.