Faltan pocas piezas, pero fundamentales. "A diferencia del año pasado, en este vamos a tener jugadores con gol en los últimos metros", deslizó en la sala de prensa Germán Crespo. El Córdoba CF arrancará este lunes los entrenamientos de pretemporada con su plantilla cerrada "en un noventa y cinco por ciento", según dijo Juan Gutiérrez, un director deportivo que es plenamente consciente de que en ese pequeño porcentaje se concentra una incorporación de importancia capital para el proyecto: el goleador. El nuevo escenario -deportivo y económico- del Córdoba CF, tras la caída a la Segunda RFEF, multiplica las dificultades para captar a un jugador del perfil deseado. Dos nombres, los de Hugo Díaz y Diego Domínguez, han estado -de distinto modo pero el mismo fondo- en los debates del cordobesismo a propósito de la búsqueda del gol.

Hugo Díaz era el elegido para ingresar en el Córdoba CF, tras presentarse la oportunidad por el ofrecimiento del agente del delantero de Almodóvar y el deseo del propio jugador, expresado a todas las partes, sobre su ilusión por vestir la camiseta blanquiverde. ¿Lo sigue siendo? Juan Gutiérrez descartó en la sala de prensa de El Arcángel, durante la presentación del técnico Germán Crespo, que Díaz pudiera terminar saliendo del Linares. "Hemos perdido opciones por esperarle", dijo, al tiempo que desveló que el acuerdo económico con el Linares -donde el punta, de 33 años, tiene uno de contrato- resultaba imposible. La oferta -una cantidad ahora y otra supeditada al ascenso cordobesista- no llegó a satisfacer a la entidad azulina, que la rechazó por escasa. El Córdoba, según subrayó Juanito, "no la va a cambiar porque no puede".

La cuestión es que Hugo Díaz -hermano de Pepe Díaz, que jugó en El Arcángel entre 2008 y 2012- está entrenando ya con el Linares. Las negociaciones están "en punto muerto" y las posturas son firmes, aunque en el mercado veraniego todo puede dar un vuelco. El interés de las partes -y en especial el del propio jugador- quedó claro, aunque el Córdoba CF parece querer huir de un "efecto culebrón" que puede cerrarle otras puertas.

El que no será más blanquiverde es Diego Domínguez, uno de los puntales del filial que en la pasada temporada quedó campeón de la segunda fase -la de clasificación- en el grupo 10 de Tercera y se ganó el billete a las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF, vedadas por el descenso del primer equipo. Finalizó contrato el pasado 30 de junio y el club le descartó de sus planes de futuro, pese a que firmó 16 goles de los 54 que materializó el filial a las órdenes de Germán Crespo.

El salir de la franja de la edad sub-23 -nació en octubre de 1998- ha resultado clave en el desenlace de la relación entre el Córdoba y el delantero centro, que llegó a la órbita del primer equipo en la etapa de Pablo Alfaro y desbancó a Piovaccari en el tramo final en las convocatorias. El actual cuerpo técnico blanquiverde ha considerado que Domínguez no encajaba en los esquemas ofensivos para el curso que viene. El sevillano suena como incorporación del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que podría retornar, en este caso como rival, a El Arcángel.

El Córdoba cuenta ahora como punta puro solamente con Willy Ledesma, que extendió su contrato hasta 2023 después de haber firmado nueve goles en competiciones oficiales el pasado curso. El pacense, de 32 años, mostró su compromiso hasta el final en un campeonato aciago en lo deportivo y llegó, como otros compañeros, a un acuerdo con el club para ajustar su remuneración después del descenso.

Juan Gutiérrez sigue manejando opciones para dar a la plantilla de Germán Crespo un jugador de características muy específicas: con experiencia y buen finalizador en el área. Un delantero de efecto inmediato que no deje la responsabilidad absoluta a Willy y que permita la progresión de jóvenes como Antonio Casas, rambleño sub-23 que llegó desde el filial del Sevilla, o Luismi Redondo, promocionado desde el filial y llamado a ganar protagonismo en la nueva situación del Córdoba.

Adrián Fuentes, en la diana

El delantero centro Adrián Fuentes, que disputó la segunda vuelta de la pasada temporada en las filas del Real Murcia, del grupo 4 de la Segunda División B, estaría sopesando una oferta del Córdoba CF, según ha desvelado el portal Cazurreando.com, especializado en movimientos en el mercado. El jugador, de 25 años, se encuentra actualmente sin equipo y llegaría libre a las filas del conjunto de Germán Crespo.

Adrián Fuentes (Madrid, 1996), es un ariete zurdo de fuerte complexión -mide 1'86- cuya trayectoria deportiva le ha llevado desde el Alhama al Murcia, con escalas en el Lorca B, Deportivo Alavés B y el NK Ikstra de Croacia, en el que tuvo un periodo de cesión por parte del club vitoriano. En el cuadro balcánico marcó seis goles en 41 partidos, mientras que en el Murcia intervino en 11 encuentros y anotó un gol. El pasado mes de marzo jugó en El Arcángel con el equipo pimentonero frente al Córdoba, en un partido que terminó con empate a dos tantos.