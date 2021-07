Se expresa con calma, pero hasta en su verbo pausado centellea el brillo de la revancha. A Juan Gutiérrez (Cádiz, 1976), como a tantos otros en el club blanquiverde, se le quedó metida en el cuerpo la agria sensación que dejan las derrotas cuando se preparaba una fiesta. Ahora, con el mando en las operaciones para remodelar al cascado Córdoba CF 20-21, el exinternacional pone el acento en la necesidad de abordar el reto -el mismo de siempre, el único posible- desterrando las ínfulas. "Con la gorra no gana nadie", expresó gráficamente ante los periodistas, recordando que Francia "tenía el mejor equipo" en la pasada Eurocopa y se quedó lejos de pelear por el título. El Córdoba CF apareció el curso pasado con una etiqueta y terminó frustrado. Esta vez intentará, con su desempeño y sus resultados, que el cartel se lo cuelguen otros. "Pecamos de sacar pecho y nos lo hundieron", expresó el gaditano a modo de lección final de una campaña que fue "ridícula" y cuyos efectos se deben reparar en los próximos meses desde la Segunda RFEF.

Juanito resaltó que "es para estar contentos" el hecho de haber compuesto la plantilla "con celeridad", logrando además "traer lo que hemos querido" porque "todos son las primeras opciones". "Teníamos un trabajo previo y acuerdos casi cerrados a la espera de nuestra continuidad", reveló el director deportivo, quien dijo que han aprendido "la lección" y que "todo hay que demostrarlo en el verde", donde hay que "ir con humildad" porque la categoría "es complicada".

Juanito recalcó que Crespo, el entrenador que terminó la pasada temporada en el primer equipo tras una brillante campaña en el filial de Tercera, es el elegido "como primera opción" y cuenta con una experiencia importante, pues logró con el Real Jaén, en "una categoría similar en bastante aspectos" un récord de puntos. "Tenemos una plantilla con jugadores de distintos perfiles, con gente que puede practicar un fútbol alegre y también poner sudor y trabajo", dijo.

El constructor del plantel aseguró que es imposible esconder "que tenemos que ser favoritos en esta categoría", pero "no podemos estar todo el tiempo recordándolo y autopresionándonos". "Se trata de disfrutar en el campo y hacer disfrutar a nuestros aficionados, para así borrar la imagen lamentable del año pasado y conseguir nuestro objetivo", expuso.

Hugo Díaz, fuera del alcance

¿Habrá culebrón con Hugo Díaz en el verano? Parece que no. Al menos, así lo reseñó Juan Gutiérrez, quien explicó que el delantero de Almodóvar del Río fue ofrecido a través de su agente, por lo que el Córdoba CF se puso en contacto con el Linares para negociar un traspaso ya que el futbolista tenía contrato en vigor, aunque expresó su deseo de recalar en El Arcángel. El Córdoba propuso una compensación económica -cinco mil euros ahora y la misma cantidad en caso de ascenso- y el Linares, que juega en la Primera RFEF, no la estimó suficiente. "No la podemos cambiar, así que el tema está en punto muerto", reconoció.

"Por esperar a Hugo Díaz se nos han ido otras opciones, aunque tenemos la suerte de que al Córdoba quiere venir la gente", dijo Juanito, quien se refirió a la salida del canterano Antonio Moyano, que decidió poner fin a su vinculo con el Córdoba para tomar rumbo a Linares. Juanito desveló que al centrocampista montillano se le ofreció un contrato nuevo de dos temporadas, pero "él nos dijo que no le convencía la oferta y que se marcha, lo cual es respetable". Moyano, que llegó a debutar con la blanquiverde en Segunda División, superó una lesión el curso pasado, en el que estuvo a las órdenes de Germán Crespo en el filial. "Creo que se va más por el tema económico que por el deportivo, porque entiendo que deportivamente no encontrará un sitio mejor que este, con un entrenador que además le conoce y le puede sacar rendimiento, pero tenemos que respetar las decisiones y desearle suerte".

Los ajustes en la defensa

El Córdoba CF cerrará en cuestión de horas movimientos que afectan a su zona defensiva, ampliamente remodelada. Fernando Román, que retornó de su cesión al Marbella, no cuenta para el cuerpo técnico y terminará su relación con el Córdoba después de llegar a un acuerdo que está a falta de firma, según desveló Juanito. Su sustituto sería un conocido de la casa, Ricardo Visus, central de 20 años que jugó el pasado campeonato en el filial cedido por el Betis y que debutó con el primer equipo cordobesista en el tramo final de la campaña.