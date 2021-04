El Córdoba CF encara las últimas sesiones de trabajo con la vista puesta única y exclusivamente en el choque del próximo domingo frente a la UD Tamaraceite (El Arcángel, 12:00 horas). El futuro deportivo de la entidad depende -para empezar- del triunfo contra los canarios. Cualquier tanteador que no sea cerrar la matinal sumando tres puntos en el casillero blanquiverde complicaría y mucho la remota opción de alcanzar la Primera RFEF. Dicha tesitura es bien conocida por Germán Crespo, el nuevo técnico cordobesista, que hará su debut en la categoría de bronce teniendo ante sí un ambicioso y complejo objetivo. Por ello, deberá conformar un once de garantías que otorgue un hilo de esperanza en lo que resta de competición.

El sistema más empleado por el granadino es el 4-2-3-1 -tan socorrido en el fútbol moderno-. Entre el ideal de juego que mostrara el ex técnico del filial cordobés resaltan el control del esférico y la constante entrega en el perfil ofensivo. De hecho, ese ha sido uno de los problemas del primer equipo desde que arrancara la caótica temporada 2020-21: no saber rematar los encuentros. Así pues, siguiendo fielmente su patrón, Crespo buscará piezas que puedan dotar al bloque de un carácter atacante y, sobre todo, valiente y ganador. Porque la ambición que demostraron sus jugadores en el B es otra de las cualidades esenciales que necesita absorber el conjunto ribereño en pos de luchar hasta el final por el ascenso.

Laterales de recorrido y llegada al área

En portería, la lógica sitúa como titular a Isaac Becerra. No obstante, tanto Juan Sabas como Pablo Alfaro dieron minutos bajo palos a Edu Frías, una circunstancia que no cierra las puertas al catalán en este breve tramo de tres partidos. La línea defensiva es la que sufrirá variación con respecto a la dura derrota acontecida contra el Cádiz CF B. Las sanciones de Bernardo Cruz y Xavi Molina dejan a Momo Djetei sin sus acompañantes habituales en el centro de la retaguardia. El relevo más claro sería el de disponer a Manu Farrando en el eje y dejar el lateral diestro para Álex Robles. El zurdo, mientras tanto, volvería a tener a Jesús Álvaro como protagonista.

Es importante reseñar en este punto el papel que Crespo imprime a los dos laterales. Fran Núñez y Álex Meléndez eran los habituales para dichas demarcaciones en el filial, aunque también formó Carlos Puga dejando constancia de su polivalencia pegado a la banda diestra. Las apariciones por el área rival de los defensores supusieron una grata aportación que dio frutos en multitud de citas dentro de Tercera División. Robles y Álvaro pueden cumplir ese rol -sin perder de vista a un Puga que estuvo presente en las sesiones de entrenamiento junto a Ricardo Visus y Luismi Redondo-.

Control del balón y creación

Si primordial resultó la zaga para el de Granada, ni que decir tiene que el centro del campo se convirtió en la parcela clave. Alberto del Moral y Mario Ortiz, al igual que a lo largo de todo el curso, parten con la vitola de titulares en la media. Por delante, la disposición de tres jugadores -mediapunta y dos extremos- dejan un amplio listado de nombres para encajar el puzle. Javi Flores, Miguel de las Cuevas, Thierry Moutinho o Alberto Ródenas -arropando al ariete- y Nahuel Arroyo, Moussa Sidibé y Carlos Valverde -por los costados- son los que gozan de mayor recorrido.

Djak Traoré, si se analiza el juego desplegado por el preparador, posiblemente no tenga la misma presencia que con Alfaro. La explicación reside en el rol defensivo del africano. Y es que en el filial figuraban Diego García, Álex Marcelo y Antonio Moyano asiduamente, un trío de futbolistas de calidad y toque que llegaban a la corona del área de manera activa. No obstante, es cierto que en algún compromiso -véase Castilleja de la Cuesta-, hubo un hombre más de contención como Visus.

Willy, el hombre gol

En punta, el goleador de la plantilla es Willy Ledesma con 7 tantos. El extremeño, visiblemente afectado por lo sucedido en la Ciudad Deportiva El Rosal, tuvo acciones significativas para marcar. Pese a ello, las llegadas no se tradujeron en dianas y los locales sentenciaron con el 2-0 en el tiempo de alargue. Habría que analizar si Crespo incluye nuevamente a Federico Piovaccari en la convocatoria -el anterior míster, Pablo Alfaro, lo dejó fuera del viaje a Cádiz- o si por el contrario irrumpe Luismi Redondo tras superar su lesión. Y también está la opción de Diego Domínguez, el goleador (14 en 20 partidos) del filial de Tercera, que ya tuvo algunos minutos en el final del último partido en Cádiz. ¿Dos delanteros? La incógnita se mantendrá hasta el final.