Un papel en la funda del móvil: el truco que media España está haciendo y que es "infalible"

Las redes sociales han demostrado ser todo un caldo de cultivo para tendencias a cada cual más extravagante y curiosa que la anterior. Una de las últimas modas que podemos encontrar en plataformas com TikTok es un supuesto truco para llamar la atención de determinadas personas y que consiste en escribir su nombre en un trozo de papel y colocarlo en la carcasa del teléfono.

Esta singular, esotérica (y, por qué no decirlo, un poco tóxica) se ha popularizado con la creencia de que al llevar el nombre de una persona escrita todo el tiempo cerca nuestra se incrementan las posibilidades de que el sujeto en cuestión se acuerde de la persona y se ponga en contacto con ella.

A esta práctica se añaden distintas variaciones como pintar símbolos o runas o añadir arroz o laurel para atraer la atención de alguien.

El truco del papel en la carcasa

Ante este tipo de prácticas, sin embargo, es importante destacar que no solo no existen ningún tipo de evidencia científica que respalde la efectividad de este método, sino que desde el punto de vista de la salud mental y la gestión de las emociones puede no ser la estrategia más adecuada para enfrentarnos a las relaciones interpersonales.

Más allá de su popularidad en redes, no hay ningún tipo de fundamento a favor de este tipo de prácticas y, frente a ella, es importante recordar que las interrelaciones son complejas y no pueden reducirse a trucos o rituales. La ansiedad y las expectativas generadas por estas ocurrencias pueden resultar contraproducentes, dando lugar a mayor frustración y decepción cuando los resultados no son los esperado.

Frente a este tipo de métodos y rituales dudosos, lo más recomendable es abordar las relaciones interpersonales desde una perspectiva saludable. En caso de sentir ansiedad o dificultades para gestionar el deseo en relación a otras personas, lo mejor es acudir a la ayuda de un profesional de la psicología: la terapia puede darnos herramientas y estrategias para fortalecer la autestima, mejorar la comunicación y establecer relaciones saludables y satisfactorias.