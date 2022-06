Los mosquitos y, por supuesto sus picaduras, son lo más molesto que hay en verano. Además, en muchas ocasiones, los mosquitos no se quedan en una sola picadura, sino que nos dejan varias y nos hacen estar todo el día rascando. Para evitar que los mosquitos nos piquen existen multitud de trucos y productos, sin embargo, si ya has recibido el pinchazo del mosquito, aquí te traemos los mejores trucos para aliviar el dolor.

Cómo aliviar las picaduras de mosquitos

Existen diferentes trucos o remedios para calmar el dolor o molestia de las picaduras de mosquito.

Si la picadura es reciente

Si el mosquito te ha picado hace poco y no cuentas con ninguna pomada, la mejor forma es echarte agua fría del grifo en la zona. También te servirá ponerte hielo, aunque no debes hacerlo durante mucho tiempo para que no se dañe la piel, de esta forma se aliviará el efecto de la picadura.

Sal

Un truco tan antiguo como utilizado es echar sal en las zonas afectadas. Frota suavemente en la zona de la picadura, con ello lograrás calamar el picor y reducir la inflamación.

Aloe vera

Con este truco, lo que buscamos es curar la herida refrescando la zona. Echando un poco de gel de aloe vera sobre la parte que ha recibido el pinchazo conseguiremos que no se inflame tanto y reducir el picor.