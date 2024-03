José María Garzón no descarta a Finito de Córdoba para la Feria de Mayo en un futuro

"Mi apuesta por los toreros cordobeses es potente". Con esa frase, José María Garzón, empresario responsable de gestionar la plaza de toros de Los Califas a través de Lances de Futuro, ha respondido a la ausencia de Finito de Córdoba para la Feria de Mayo 2024, en declaraciones a Diario CÓRDOBA.

Como ejemplo, el empresario sevillano ha puesto al novillero Manuel Román, que tendrá una doble oportunidad este año en dos tardes. Román ya debutó el año pasado en Córdoba, gracias a la oportunidad que le brindó Garzón y salió a hombros del coso tras cortar cuatro orejas.

Sin embargo, la ausencia de Juan Serrano no deja de ser noticia. Y más después de que, este miércoles, en declaraciones a este periódico, expresara su decepción por una situación que no es nueva. En 2022 tampoco estuvo presente. "Si no hay unión en Córdoba para defender un caso como el mío...", expresó. A su parecer, el público es el que debe pronunciarse: "Que me aplaudan cuando estoy no me vale".

El futuro de Finito en la Feria de Mayo

Garzón ha querido quitar hierro al asunto y normalizar que Finito no toree en su tierra: "Uno años vienen unos y otros años vienen otros". El empresario asegura que hay más toreros que quieren venir a Córdoba en mayo, pero los carteles son los que son. "Finito vino el año pasado, este año un cordobés tiene dos tardes", ha añadido. Seguidamente, ha acabado zanjando el tema, asegurando: "Yo hago todo lo que este en mi mano por Córdoba".

El sevillano entiende que Juan Serrano pueda estar decepcionado porque "es su tierra", pero tiene claro que no descarta su presencia en los próximos años. "Si yo mañana tengo que poner a Finito, lo pongo", ha señalado.

Manuel Román sale a hombros por la puerta grande del Coso de los Califas. / Ladis

La oportunidad para Fuentes Bocanegra

Preguntado por Fuentes Bocanegra, otra promesa del toreo de la tierra, José María Garzón asegura que el joven novillero "vendrá en algún momento", como estarán "más toreros cordobeses".

No será, sin embargo, este año, que vuelve a apostar por Manuel Román, brindándole a éste novillero una segunda oportunidad para mostrarse ante Córdoba en el coso de Los Califas. De Fuentes Bocanegra, el empresario ha querido recordar que lo hizo debutar en Málaga en el mes de agosto del año pasado.

Finalmente, el responsable de la plaza de toros de Córdoba ha deseado que vaya mucha gente a la feria taurina y que la lluvia, como hace un año, no arruine las corridas más esperadas.