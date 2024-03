Finito, decepcionado por su ausencia en la Feria de Córdoba: "Que me aplaudan cuando estoy no me vale"

Una ausencia puede ser noticia. Y cuando Finito de Córdoba se queda fuera de los carteles de la Feria de Mayo, no es de extrañar el runrún. Lances de Futuro, empresa que gestiona la plaza de toros de Los Califas, presentó este martes el ciclo taurino cordobés sin la presencia, una vez más, de Juan Serrano en su tierra.

Los días 11, 18 y 19 de mayo, los aficionados al toreo podrán ver en el coso cordobés, entre otros nombres, a figuras como Morante de la Puebla o Roca Rey y al novillero cordobés Manuel Román. Pero Finito se ha quedado fuera. Una vez más. Tampoco lo anunciaron en 2022.

La decepción del torero

Por eso ahora no sorprende que, tras hacerse públicos los carteles, el matador cordobés se muestre, como entonces, decepcionado. Y es que como también aseguró hace dos años, cuando tampoco toreó en la Feria de Mayo, "yo quiero venir a Córdoba siempre".

Aunque, como bien ha dejado patente hoy en declaraciones a Diario CÓRDOBA, no quiere abundar en las consideraciones al respecto ni agitar el debate. Para eso, apostilla, está el público. "Que me aplaudan cuando estoy no me vale", ha zanjado este miércoles.

Falta de "unión" en Córdoba

Córdoba ya aplaudió, el año pasado, la vuelta de Finito de Córdoba al coso de Los Califas por mayo, dando fe de las ganas de los aficionados de ver siempre al matador en su tierra. Un reencuentro que, entonces, parecía calmar la polémica entre el torero y el empresario sevillano por su anterior ausencia. En esta ocasión, Juan Serrano no ha querido entrar en los motivos por los que no está en los carteles. Prefiere que sea José María Garzón quien ofrezca explicaciones. "Preguntadle a él o a Morante", ha indicado, apuntando, quizás, a un veto del torero sevillano. De hecho, Finito ya declaró a este periódico el año pasado que "Morante no quiere torear conmigo".

En cualquier caso, ha añadido, "si no hay unión en Córdoba para defender un caso como el mío...", haciendo mención a la afición, a los cordobeses y a otros compañeros, dejando caer que podría repetirse con ellos y mostrando su desconcierto. A su parecer, "falta crítica" para una situación que ya no es nueva ni excepcional.