Hoy en Baena, se espera un día con cielos mayormente nublados. Durante la mañana y la tarde, se observarán nubes altas y cubiertas, lo que significa que el cielo estará parcialmente cubierto y no se verá mucho sol. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, por lo que no habrá lluvia.

Las temperaturas serán frescas, con máximas de alrededor de 16 grados . Durante la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real, por lo que no se esperan condiciones de frío extremo. La humedad relativa estará en torno al 50%, lo que indica que el ambiente estará moderadamente húmedo. Esto puede hacer que el tiempo se sienta un poco más fresco de lo que indican las temperaturas. En cuanto al viento, predominará la dirección del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes. En resumen, el pronóstico para Baena hoy es de cielos mayormente nublados, sin precipitaciones y temperaturas frescas. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y estar preparado para un día con poca presencia de sol. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2023-12-28T22:43:56