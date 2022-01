Esta es una de esas noticias que nadie quiere nunca escribir ni leer. Miguel Ángel, el niño alhaurino de 10 años que padecía un tumor cerebral, nos ha dejado en el día de hoy. Como bien ha expresa el CD Alhaurino en su cuenta de Twitter, "aunque tu estrella se ha apagado en la Tierra, seguirá brillando desde el cielo".

Fiel seguidor del fútbol, Miguel Ángel jugaba en las categorías inferiores del CD Alhaurino y se convirtió en el amuleto para la selección de Luis Enrique justo cuando se jugaba la clasificación al Mundial de Catar. Conectó especialmente con Morata y le hizo prometer al delantero de la Juventus que iba a marcar y después a dedicárselo. Dicho y hecho. Al término del encuentro, Morata escribió en su cuenta de Instagram: "Las cosas importantes de verdad. Uno de los goles más bonitos que marcaré en mi vida. Va por ti, Miguel Ángel". Gracias a la Fundación Pequeño Deseo, el malagueño pasó unas horas con varios miembros de La Roja en la última oportunidad de clasificación en La Cartuja.

⭐𝗗𝗲𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘇, 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗔́𝗻𝗴𝗲𝗹



Desde el Club Deportivo Alhaurino queremos dar un gran abrazo a la familia en estos devastadores momentos.



Descansa, pequeño. Aunque tu estrella se ha apagado en la Tierra, seguirá brillando desde el cielo. pic.twitter.com/KwQdzlfnbU — Club Deportivo Alhaurino 🇪🇸 (@CD_Alhaurino) 8 de enero de 2022

Además, Miguel Ángel también recibió un emotivo mensaje de Luis Enrique, en el que lo animaba a seguir hacia adelante. "Me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Como ahora no tengo fútbol, me estoy dedicando a llamar a los que son los mejores aficionados y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con sólo ocho añitos, eres uno de los mejores que tenemos. Ahora me toca a mí, como entrenador, como cuando antes tú animabas, animarte a ti. Nada más salgas del hospital estás invitado a venir a vernos a la selección y te daremos una camiseta tan chula como esta que llevo, un balón firmado por todos los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerte, verte y abrazarte. Dale un beso a tus papás. Mucho ánimo y mucha fuerza y a tope, que somos los mejores".

Como malagueño malaguista, el pasado 2020 el Málaga CF también quiso tener un detalle con el pequeño. Fue invitado a La Rosaleda y allí recibió todo el cariño y apoyo de los miembros de la plantilla y el cuerpo técnico. El capitán por aquel entonces, Adrián González, le regaló un balón firmado por todos los jugadores y una camiseta blanquiazul.