Maese Luis 22.

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados). PREMIOS Mención de Honor: 2022. Primer premio: 2011 y 2016. Otros reconocimientos: Tercer premio (2012, 2013 y 2014), quinto premio (2019), octavo premio (2015 y 2018), accésit (1999, 2003, 2006, 2008 y 2010). CUIDADORA Luisa García. EL DETALLE Las composiciones de colores y texturas usando distintos ejemplares y especies, que Luisa diseña al dedillo antes de ponerse a montar el patio. LA PLANTA El limonero en espaldera, premiado por el Real Jardín Botánico, y con el que Luisa recuperó una olvidada técnica de cultivo árabe.

«Si no lo pienso meses antes es que no es divertido», decía el año pasado Luisa García dando cuenta del cariño con el que planifica, sueña, cuida y disfruta su patio. En este 2024, vuelve a hacer columnas con helechos, pero la pared del limonero en espaldera contará con el color de gitanillas rojas, mientras que habrá surfinias fucsias y moradas en los balcones, malva y rosas en los ventanales y flores blancas y violeta en el ventanal del taller. No faltarán esas gigantescas hortensias de flores entre azul y morado mientras que las bromelias y las orquídeas darán el ‘toque tropical’ al patio. Ya ven que Luisa, maestra artesana, no ‘monta’ un patio... Lo ‘talla’. Y más este histórico edificio contemporáneo del XIX (miren el artesonado o las singularísimas columnas de hierro forjado), que llegó a albergar la redacción del periódico ‘El Sur’ y a recibir la visita de, entre otros, García Lorca.