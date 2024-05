El Córdoba CF tira de pegada para golear al Atlético Sanluqueño

El Córdoba CF goleó este sábado al Atlético Sanluqueño en El Arcángel (3-0) con goles de Adilson Mendes, Calderón y Kike Márquez, de penalti, en un encuentro que estuvo marcado, básicamente, por la pegada del conjunto blanquiverde, que encauzó el duelo en dos minutos mágicos (del 15 al 17) ante un rival demasiado débil. El triunfo cordobesista borra de un plumazo el traspié de hace una semana en Granada, ante el Recreativo Granada y deja amarrado virtualmente el segundo puesto de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación. Para que lo sea matemático, el Ibiza deberá no ganar este domingo al líder, en Castalia (12.00 horas).

Un primer acto efectivo

No pasa nada hasta que ocurre algo. Eso parecía pensar el Córdoba CF cuando saltó al terreno de juego de El Arcángel después del fiasco que firmó en Los Cármenes, hace una semana. Los más creyentes achacarían aquello al clásico petardazo de final de temporada que generan cualquier equipo, mientras que los más dudosos o asustadizos se encontraban ansiosos por ver de nuevo al grupo de Iván Ania para que les confirmara definitivamente que una golondrina no hace verano.

Adilson Mendes se va de Coke durante el partido entre el Córdoba CF y el Atlético Sanluqueño. / CHENCHO MARTÍNEZ

El asturiano, por recuperar sensaciones y también por dar continuidad a aquella victoria ante el Málaga, en el mismo escenario, de hace dos semanas, repitió el once de la última comparecencia en el coliseo ribereño, olvidándose de rotaciones y otras variables para intentar amarrar definitivamente la segunda plaza del Grupo 2 de Primera Federación.

No transmitió el partido la importancia que tenía, ni por parte del Córdoba CF ni del Atlético Sanluqueño, que aún mira de reojo hacia la zona de descenso. No hubo precauciones excesivas ni una querencia excesiva a la prudencia y sí al juego de balón, a la combinación, a buscar la portería rival. En definitiva, el juego fue vivo, más allá del acierto o el error puntual, sobre todo en las áreas, pero en lo que a juego se refiere, la primera parte entre blanquiverdes y verdiblancos fue entretenida.

Abrió el fuego el Atlético Sanluqueño, que en apenas dos minutos, entre el seis y el siete, sumó dos ocasiones por medio de Zelu y de Joaquín, esta última después de un error en la salida de balón protagonizado por Kuki Zalazar.

El Córdoba CF rondó el área de Samu Pérez, pero sin la potencia para generar ocasiones o para obligar al portero sanluqueño. No le hizo falta, en todo caso, para desequilibrar el marcador. De nuevo el equipo de Iván Ania presumió de pegada y en dos llegadas fulgurantes sumó dos goles en apenas dos minutos. En un visto y no visto, el conjunto blanquiverde se puso 2-0 en el marcador: un centrochut de Alberto Toril que dejó pasar Diarra en el área pequeña fue empujado a la red por Adilson Mendes, que esperaba atento en el segundo palo para abrir el marcador. Cuando todavía se estaba celebrado el gol del portugués, una buena subida de Albarrán era culminada con un centro raso que no llegó a rematar Adilson Mendes ante Samu Pérez, pero el balón, suelto en el área verdiblanca, fue empujado a la red por Calderón, que se incorporó al segundo palo.

Manzanilla sin pólvora

Acusó el Atlético Sanluqueño, lógicamente, esos dos minutos fatídicos y llegaron los mejores momentos del Córdoba CF, con una buena jugada de Isma Ruiz y Adilson Mendes que no encontró rematador (min. 20) y alguna llegada más, sin disparo, que mostraron el buen entendimiento de los jugadores de Iván Ania sobre el terreno de juego.

Kike Márquez señala el escudo tras anotar el tercer gol para el Córdoba CF. / CHENCHO MARTÍNEZ

El equipo de Abel Segovia, tras el parón para refrescarse, se recompuso. Y apareció por la zona de tres cuartos del campo de Córdoba CF. Primero, con un disparo desviadísimo de Zelu (min. 32), y con otra llegada clarísima de Álex Guti, que se marchó como una exhalación hacia la portería cordobesista, ante la que su disparo cruzado se encontró con una buena mano de Carlos Marín (min. 41). Poco después, el portero blanquiverde tuvo que ser protagonista de nuevo tras un buen centro de Zelu con toque al arco de Pablo Carbonell. El primer tiempo finalizó con la reclamación verdiblanca de un supuesto penalti por mano de Adrián Lapeña en el área del Córdoba CF y con la sensación de que el partido estaba bastante controlado por parte del equipo de Iván Ania.

La segunda parte confirmó todas las sensaciones que transmitían ambos equipos en el primer acto y el mismo encuentro en sí. Segovia introdujo a Escardó y Cortijo por Guti y Coke, mientras que Iván Ania se vio obligado, por enésima vez, a sustituir a José Antonio Martínez por Matías Barboza.

El Córdoba CF tuvo en ese segundo acto un juego más posicional, dejando que el Atlético Sanluqueño maniobrara más con la pelota y buscando, por lo tanto, la recuperación en mediocampo y la transición rápida para buscar la portería verdiblanca. No se dio en demasía esa circunstancia, pero sí la suficiente como para que afectara al marcador. La demostración de la pegada de este Córdoba CF es que, de nuevo, apenas apareció tres veces por el área verdiblanca y sumó un disparo mordido de Diarra, un balón al palo de Kike Márquez (min. 76) y un penalti de Cortijo sobre Alberto Toril, pena máxima que transformó Kike Márquez en el 3-0. Por contra, el Atlético Sanluqueño, a pesar de tener más el balón durante gran parte del segundo acto, apenas consiguió un disparo desde el borde del área de Escardó (min. 47).

El Sanluqueño capitula

La endeblez del rival era evidente y, paralelamente, resultó la mejor medicina para un Córdoba CF que venía escocido de Granada, con una goleada que podía generar no pocas dudas en este remate de temporada que desemboca en unos play off a los que el conjunto blanquiverde llegará como segundo clasificado, puesto que dejó apalabrado tras la goleada al equipo de la manzanilla.

El final del partido fue ya una capitulación clara del Atlético Sanluqueño tras encajar el tercer gol con un Córdoba CF que buscaba el cuarto. Lo pudo lograr Simo en el minuto 88 tras una buena jugada local, después de comprobar que al igual que hay que contar siempre con el cambio de José Antonio Martínez por Matías Barboza, también se debe contar con la correspondiente cartulina amarilla a Recio, por pocos minutos que esté el malagueño sobre el terreno de juego. Sobre la bocina volvió a intentarlo Escardó, que se topó con Carlos Marín (min. 90) y el encuentro dejó el sabor de que lo que le queda al Córdoba CF son trámites. La goleada al Atlético Sanluqueño tuvo sabor a trámite y la distancia sobre el tercer clasificado es tan amplia que todo apunta a que los partidos en Ibiza y ante el Algeciras no pasarán del obligado cumplimiento que marca el calendario. Tanto es así, que un sector de la afición se permite el lujo de pitar a su capitán cuando el Córdoba CF se está jugando todo un ascenso. Los mismos que te exigen que te tomes en serio a ese sector de afición son los que no toman en serio el trabajo de su propio equipo ni el lugar al que ha llevado al Córdoba CF ese esfuerzo, precisamente. No deja de ser curioso y síntoma de que hay demasiado tiempo libre para pensar en otras cosas que no sean ese camino hacia el ascenso que se viene ya.

Ficha técnica

3-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios: Matías Barboza por José Antonio Martínez (46’), Kike Márquez por Zalazar (70’), Recio por Diarra (70’), Simo por Adilson Mendes (78’), Álvaro Leiva por Carracedo (78’). Entrenador: Iván Ania. 0-Atlético Sanluqueño: Samu Pérez, Coke, Fer Román, Rojas, Pablo Carbonell, Álex Guti, Joaquín, Luis Vacas, Zelu, Mwepu, Zaca. Cambios: Álex Escardó por Álex Guti (46’), Cortijo por Coke (46’), Talaverón por Zaca (65’), Airam por Zelu (79’), Martín Calderón por Luis Vacas (79’). Entrenador: Abel Segovia. Goles: 1-0 (15’) Adilson Mendes. 2-0 (17’) Calderón. 3-0 (82’) Kike Márquez, de penalti. Árbitro: Ortega Herrera (C. Valenciano). Mostró amarilla a Álex Guti (34’), Mwepu (45’), Matías Barboza (55’), Recio (86’). Incidencias: El Arcángel. 9.133 espectadores.

