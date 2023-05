Ya ha comenzado la fiesta culmen del mayo cordobés, como son los Patios. Las calles del casco histórico de la ciudad se llenan de turistas y cordobeses que quieren conocer estos espacios únicos. Hasta 62 patios participan en esta fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2012. Sin embargo, nueve de ellos no forman parte del concurso, te contamos cuáles son y si se pueden visitar.

¿Por qué hay patios fuera de concurso?

Los Patios de Córdoba son recintos que destacan, no solo por la belleza que los envuelve gracias a sus flores, colorido y olores, también porque también vive gente en las casas donde se encuentran, los cuales no solo viven ahí, sino que cuidan el patio y lo preparan durante todo el año. Es por esto por lo que, aquellos que no pertenecen a particulares ni son viviendas no pueden formar parte de la fiesta de manera oficial.

Así pues, los patios que están excluidos del certamen pertenecen a empresas a empresas privadas o instituciones públicas, salvo en el caso de los llamados Patios Singulares, que son aquellos que sí pueden formar parte del concurso, ya que pertenecen a organizaciones sin ánimo de lucro.

¿Se pueden visitar?

Estos recintos se pueden visitar con total normalidad, siendo su fecha de apertura la misma que la del resto, es decir, del martes 2 de mayo al domingo 14. Su horario varía en función de cada emplazamiento y su acceso es gratuito.

Los nueve Patios excluidos

Estos son los nueve patios que están fuera del concurso: