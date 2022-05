«Abrir un patio todo el año para los visitantes tiene un alto coste»

Miguel Ángel Roldán, que lleva catorce años como presidente de la asociación de Amigos de los Patios, se prepara para una nueva edición del concurso tras años marcados por las consecuencias de la pandemia. Este año, cuando se espera que vuelva la gran afluencia de años anteriores, los 52 recintos concursantes abren al público del 3 al 15 de mayo con la nueva categoría de Patio Singular.

¿Cómo valora la nueva categoría Patio Singular de este año?

No estoy conforme con ella porque demuestra desigualdad entre los participantes. Todos deberían competir en igualdad de oportunidades por los mismos premios.

¿Cómo han afrontado la temporada de patios durante la pandemia?

En el 2020, la pandemia nos pilló completamente por sorpresa, cuando teníamos todo prácticamente preparado para abrir al público. Fue un año convulso. Estuvimos casi tres meses encerrados en casa, algo completamente nuevo y extraño. Con la bajada de incidencia en octubre, tuvimos la suerte de celebrar un certamen menor que, aunque no era en la temporada idónea para el esplendor de la flor, al menos tuvimos la posibilidad de mostrarlas. Hubo una menor afluencia de público, que estaba compuesto por visitantes nacionales y de la provincia de Córdoba. Desde luego, no tuvimos el esplendor que nos hubiese gustado. En el 2021 se celebró de nuevo el concurso y tampoco vino mucha gente de fuera pero hubo un número aceptable de visitantes y mantuvimos las medidas de seguridad. Tuvimos suerte de no tener contagios. Fue una celebración más tranquila. Pero echábamos de menos volver a la fiesta con todo el esplendor que la caracteriza.

¿ Prefiere esta versión tranquila de la fiesta antes que el bullicio de años anteriores a la pandemia?

Siendo un poco egoísta, prefiero la tranquilidad porque puedes disfrutar con más calma el patio. Incluso las plantas lo agradecen más, porque el bullicio y el gentío no les va bien. De hecho, en el 2020, cuando no hubo concurso, las plantas lo notaron y lo agradecieron porque apenas tuvieron visitas en mayo y esto les dio más vida. Al visitar los patios el primer día de concurso, se observa que las plantas están espléndidas y, cuando avanza la fiesta, se nota un progresivo deterioro. Así que la parte positiva de los años anteriores es que las plantas han podido respirar. La parte negativa es que cuando abres tu casa quieres que vengan a verla y recibir elogios. Eso nos gusta a todos. Estamos acostumbrados a trabajar duro, mimar las plantas durante el año para que reluzcan en mayo, así que siempre resulta reconfortante que lo valoren.

¿Cree que el trabajo duro de los cuidadores está recompensado?

Creo que algunos patios se han marginado este año y a otros se les ha dado todo. El Ayuntamiento debería asegurarse de que todos los patios concursen en las mismas condiciones, sin percepciones de si unos son más o menos bonitos.

¿Hacen falta más ayudas?

Todas las ayudas que vengan son bien recibidas. Pero se está ayudando a unos patios que abren solamente quince días al año y luego se olvidan hasta el que viene. Sin embargo, hay patios que abren todo el año de forma gratuita. Poner un patio abierto todo el año al servicio de la ciudad y del visitante tiene un coste alto. Se hace para mostrar el patrimonio cordobés. Pero el que está solo quince días abierto, cabe preguntarse si lo hace por el dinero del premio o para defender el patrimonio de los patios. Esa es la diferencia.

Este año se ha celebrado por segunda vez consecutiva la fiesta de los Altares en los Patios, ¿Qué balance hace?

Este año no he participado y sé de patios que han intentado apuntarse a esta iniciativa y no les han dejado porque estaba el cupo cerrado. Esto abre el planteamiento de si se trata de una festividad abierta solo para unos pocos patios seleccionados. Deberían abrir esta actividad a todos los particulares. Me gustaría saber el motivo por el que no han permitido la participación a algunos. No podría opinar sobre el nivel que ha habido este año o de cómo se ha desarrollado la fiesta porque no he participado. Sí puedo hablar de la edición del 2021 porque formé parte de ella. En la Casa de las Campanas pusimos un gran altar que quedó precioso.

Este 2022 coincide con el décimo aniversario de la declaración de la Unesco, ¿Tienen planeada alguna actividad especial?

Como es en diciembre, supongo que el Ayuntamiento tendrá planeada alguna actividad. Conmemorar una fecha como esta merece mucho la pena. Ahora mismo no estoy al corriente de si habrá una programación específica. Pero el Ayuntamiento favoreció que la celebración del centenario del año pasado fuese muy digna para las condiciones complicadas que tuvimos debido a la pandemia. Se podría haber hecho mejor, claro, si las circunstancias hubieran sido otras. Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias.

¿Qué le parece la próxima celebración del Festival de los Patios de forma paralela al concurso?

Habrá que vivir esta festividad para ver cómo se desarrolla. En principio me parece estupendo, teniendo en cuenta que uno de nuestros patios lo utilizarán para los eventos musicales. Creo que se ha organizado un buen programa, con eventos interesantes. Este tipo de iniciativas siempre tienen buena aceptación del público. Sin embargo, creo que no debemos olvidar la posibilidad de un repunte de casos y deberíamos ser más cuidadosos.

¿Cree que nos hemos relajado demasiado al visitar los patios con el cese de las restricciones?

Nos estamos relajando bastante. Estas semanas de atrás, con el patio abierto, estamos teniendo problemas porque la gente llega sin mascarilla y yo creo que en el patio hay que ponérsela. Es por nuestra bien. Ya he tenido un par de incidentes con visitantes que se negaban a ponérsela. A estas personas las hemos invitado amablemente a que se vayan porque no podemos olvidar que se trata de una visita a recintos privados. Si se quieren hacer una foto es lógico que se quiten la mascarilla un instante, pero durante la visita al patio hay que ponérsela y creo que eso nos va a costar más de un disgusto en este año de concurso. Ante la preocupación por los casos disparados, de momento, en los recintos de San Basilio 44 y en 7 Revueltas habrá que ponérsela. Incluso regalaremos mascarillas si es necesario.

¿Qué expectativas tiene respecto al concurso de este año?

Hemos pasado por años difíciles en los que hemos pasado mucho tiempo encerrados y, claro, tenemos muchas ganas de salir. A la vista está, con el ambiente de estos días en Córdoba. Todos tenemos ganas de volver a la normalidad y es lógico, pero no nos podemos confiar porque el virus está aquí todavía. Debemos hacer todo lo posible por no menospreciar nuestra salud. Respecto al concurso de los patios de este año, hay muchas probabilidades de que la nueva categoría influya en el ganador. Yo me inscribí en la categoría de Arquitectura Antigua y me mandaron a otra sin darme explicación. Hemos apostado. Creo que los reconocimientos de esta edición están bastante claros.