Hace unos meses un miembro del Obispado contactó por llamada telefónica con el presidente del Movimiento de Frater de Córdoba para solicitar una entrevista con dicha asociación. Se ve que el recado no se cogió en condiciones que la entrevista no se concretó. Han pasado los meses y el verano, y el tema ha quedado en el olvido. Frater es una entidad abierta a dialogar y comunicarse con todo el mundo, por lo que solicito al Obispado que de nuevo se ponga en contacto con nosotros para la entrevista prometida, porque la estamos esperando con mucho interés. Por favor, no seamos como todos los señores políticos.