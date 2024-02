Esos tractores

Llama la atención la severidad aplicada a los agricultores por parte del Gobierno, mientras el mismo Gobierno activa a paso ligero el aparato opinador, ejecutivo y jurídico, para convencernos de que el corte del paso de la Junquera, la quema de calles y locales en Barcelona, el intento de asalto al edificio de la Consejería de Hacienda o la toma del aeropuerto del Prat, con su fractura económica --se perdieron millones de euros--, ciudadana y moral, fueron actos de protesta pacífica. Aquello no ha pasado. Sánchez advierte que el independentismo no es terrorismo y me sonrojo por él, solidariamente, por si no puede hacerlo. Pues claro. Tampoco el amor es terrorismo, ni la religión, ni la pasión futbolística; pero, en su nombre, un sujeto o cientos pueden realizar actos terroristas, que no consisten sólo en secuestrar, extorsionar o asesinar. Cualquier estudiante de primero de derecho sabe que los pensamientos no delinquen, sino los actos. Y actos hubo y están grabados. Como las palabras de Unai Sordo, asegurando que estas movilizaciones son empresariales y responden a intereses empresariales. O sea, que no son de los nuestros. No son trabajadores, aunque tengan las manos curtidas por el sol y la tierra. En realidad, son la patronal. El capital armado. Fascistas del tractor. Todo esto late ahí. Pero, aunque fuera verdad, que no lo es, ¿no tienen derecho, sean trabajadores por cuenta ajena o propietarios, a manifestar que el campo se derrumba? Tras el sectarismo de Sordo, secretario general de CCOO, no extraña que se sientan abandonados por los sindicatos; pero es que ahora, con su declaración, también los tienen en contra. En fin, así sobrevivimos, con la gloria apagada. Y encima, muere Apollo Creed. Muere Carl Weathers, que era el otro lado del espejo para Rocky Balboa. Como diría Juanita Narboni, qué vida más perra. Pero qué hermoso también ese retrato de la generosidad de la gente, varada en las carreteras, apoyando a los tractoristas.

* Escritor