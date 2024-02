Juana Castro, Séneca de Los Pedroches

Ese es el título del documental realizado por Antonio Castro Gallardo y María Rey Carmona en torno a la figura, obra y legado que la poeta Juana Castro (mi madre poética y más allá) deja tras de sí. No sé si es el más adecuado, porque Juana no sólo ha venido a imponerse como un tótem imprescindible de la poesía nacional (más allá de la categoría y etiqueta «escrita por mujeres»), sino que es un ejemplo vivo de memoria y futuro, por su pensamiento --más allá de su obra-- siempre tan avanzado, moderno y comprometido, ecofeminista y pacifista.

Castro Gallardo y Rey Carmona realizan un pequeño recorrido biográfico por los paisajes de su mirada y por el impulso a su legado que ha supuesto la creación del Premio de Poesía Juana Castro convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, de donde es oriunda, que va ya por su Xª edición. El escritor Joaquín Pérez Azaústre insiste en ello. También participan algunas de las premiadas así como catedráticos como Pedro Ruiz --que será el encargado de presentar su proyección el próximo lunes 12 de febrero a las 20h en la Filmoteca de Córdoba, a la que desde aquí os invito a asistir--, que reivindican la valía e innovación de su poesía.

Ésta da cuenta de la vida --dura, ingrata-- en una zona rural como el norte de la Sierra de Córdoba, recogiendo y ensalzando algunos vocablos propios de ella, para después incidir en la figura y el deseo femeninos sin tapujos, con un poso reivindicativo feminista, del que siempre ha hecho gala en sus entrevistas. En ella se aúnan tradición y modernidad; poesía humanista, espiritual, religiosa, romántica, combativa y... Finalmente su obra cúlmen, Antes que el tiempo fuera, que nos devuelve a la esencia de nosotros mismos y al rotundo paso del tiempo.

Un repaso de todo ello y de sus propias vivencias se ponen de manifiesto en unos 70 minutos en los que no ha cabido mi «Juana es Patrimonio de la Humanidad. Si no existiese, habría que inventarla», y es que le debemos tanto... Ojalá este documental contribuya a poner en valor su figura, así como el acto del próximo lunes. Id. Id a acompañarla, id con ojos nuevos dispuestos a descubrir sus distintas facetas. Arropadla y celebradla. No merece menos.

** Escritora