El lenguaje es preciso o no es lenguaje. El bisturí es incisivo y cortante o no es un bisturí. Cuando te tratan de convencer de que las palabras no significan lo que significan, sea en la paz flamígera del hogar o en la escena política, puedes estar seguro de que te están timando. El lenguaje, como el derecho, nos defiende de la arbitrariedad. Nos da una norma con la que manejarnos, una ruta de luz para entendernos. Y cada vez que alguien trata de convencerte de que una palabra no es lo que significa, sino otra cosa que acaba de inventarse, te está engañando. Según el diccionario de la Real Academia, terrorismo significa: 1) Dominación por el terror. 2) Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y 3) Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Me voy directamente al diccionario para evitar el debate jurídico con el Código penal, aunque el efecto sería el mismo. El asunto ya no es que se quiera modificar el concepto en nuestro ámbito de reprobación pública y penalización, sino que vivamos en un mundo en el que algunos políticos pretenden convencernos de que las palabras no significan lo que significan. En esa definición, nada se habla de asesinato, tortura, secuestro y extorsión. Es decir: no tiene que haberlos, necesariamente, para que haya terror y terrorismo. Son conductas delictivas que pueden darse, o no, dentro del terrorismo, ya sea en la esfera del derecho o del lenguaje. Lo alucinante es que ahora, por obra y gracia de este Gobierno, hayamos asistido al feliz nacimiento de dos tipos de terrorismo: uno que iría contra los derechos humanos y otro que no. Lógicamente, el rescoldo del terrorismo vasco espera su oportunidad. Cabe preguntarse si existe un límite en las cesiones gubernamentales por los siete votos, porque vivimos degradados. Pero, para el bisturí del poeta, el lenguaje es un pacto de lealtad.

* Escritor