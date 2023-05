No en todas los plebiscitos democráticos se produce una caída electoral en los resultado de algunos partidos políticos como la que se ha producido en general el 28M. Está claro que la opinión pública es un factor determinante. Entre otras cosas porque los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de expresar sus preferencias políticas, y esas preferencias se han de reflejar en las urnas. Por supuesto, entender y responder adecuadamente a la opinión pública tiene su intríngulis para los partidos políticos. Uno de los motivos principales de un debacle electoral es la desconexión entre los líderes políticos y la opinión pública. Los partidos pueden volverse complacientes o ajenos a las preocupaciones y necesidades reales de los ciudadanos. Si los líderes políticos no son capaces de comunicarse eficazmente con el electorado, de abordar sus inquietudes y de proponer soluciones convincentes, es bastante probable que se produzca una derrota electoral contundente. Pero no sólo esto, sino también la desconfianza hacia esos líderes políticos y las instituciones también pueden desempeñar un papel importante en un debacle electoral. La falta de transparencia, la corrupción o la percepción de una gestión ineficiente pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Y ya ni que decir tiene si le añadimos la insatisfacción generalizada con la situación socioeconómica del país puede ser un factor determinante en un debacle electoral. Los altos niveles de desempleo, la desigualdad económica, la falta de oportunidades o la inseguridad pueden generar un sentimiento de malestar entre los votantes. Los votantes nunca se equivocan. Quizá por esto la democracia es la fórmula más metafísica de los sistemas de gobierno.

*Mediador y coach