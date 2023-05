Con la terminación de la feria de mayo, comienza en Córdoba la primera diáspora, que según la definición del diccionario consiste en la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Con el ardiente verano que prometen los meteorólogos, y aunque no lo prometieran sería igual, porque los que vivimos aquí no necesitamos ser unos linces para saber hasta donde llega el calor, los que pueden se van: a la casa del pueblo, a la playa o a donde sea, para rebajarle al termómetro unos cuantos grados. La siguiente diáspora, más masiva, coincidirá con el final del curso académico y la llegada oficial del verano, que comenzará a las 16 horas y 58 minutos del miércoles 21 de junio. Estos extraños días lluviosos que estamos disfrutando suponen un respiro, porque a los pasados en abril ya les estábamos viendo las intenciones.

Hay otra diáspora, cada vez más abundante, que es la de los que se disponen a hacer el Camino de Santiago, para el cual recomiendo precisamente el mes de junio. Opiniones habrá para todos los gustos, pero mi experiencia así lo determina. Lo mismo que recomiendo la mochila con el menor peso posible. Parece de perogrullo, pero me encontré con una chica de Soria que había salido de su casa cargando con catorce kilos. Cuando, tras la primera etapa, comprobó que le era imposible caminar con ese peso, se desprendió de cinco kilos de cosas, que envió de vuelta y, aún así, con los nueve restantes, iba hecha polvo. A los que estén organizando su camino, les recuerdo que los expertos aconsejan que el peso de la mochila no exceda el diez por ciento del peso corporal. De mi cosecha añado que en todos los pueblos por los que se pasa hay tiendas, de manera que no hay que llevarse nada por si acaso. También me encontré con una mejicana que iba calzada con unas deportivas y llevaba una mochila pequeñísima --supongo que mandaba la mochila grande por transporte-- como si fuese de excursión.

Aunque no tenga que ver con las diásporas, pero sí mucho con la salud, anticipo que en medio de esta profusión de días mundiales e internacionales que se celebran a diario, el miércoles 31 será el Día Mundial sin Tabaco, un buen momento para dejarlo definitivamente. También el 31, aunque de manera no oficial, se celebra el Día Mundial del Loro. Como soy propietaria de ‘Homero’, un precioso loro gris, deseo extender mi felicitación a todos los loros del mundo. Que cada cual lo interprete como quiera.

*Escritora. Académica