A ver qué les digo yo ahora a Sonsoles y Ricardo, que vienen de Horche (Guadalajara, España) y a Jean Antoine, que viene de Montpellier (departamento de Hérault, Occitania, Francia), que tienen reservado el hotel desde el año a pasado y los billetes de tren y de avión sacados desde hace meses. Vienen expresamente a la Cata del Vino Montilla-Moriles que, como sabemos desde la semana pasada, no se celebrará este año, al menos, en la fecha que estaba prevista. Los motivos ya han sido sobradamente difundidos por los medios de comunicación por lo que no voy a entrar en ellos. Sólo reflexionar sobre lo difícil que es construir y lo, casi todavía más difícil que es reconstruir. Hay que buscar nueva fecha, adecuada ubicación y un modelo de cata más novedoso. Que llueva a gusto de todos. Los que asistimos a su nacimiento, evolución y éxito, no podemos dejar de sentirnos defraudados, apenados y algo nostálgicos.

Mi problema más próximo, como acabo de decir, es que mis amigos -dos castellano-manchegos y un francés- (parece que voy a empezar un chiste) tienen este viaje instalado en su agenda desde hace años y se han convertido en entusiastas de nuestros vinos; y el proceso ha sido laborioso hasta hacerles comprender las peculiaridades que los alejan de los vinos convencionales -tintos, rosados o blancos- de otras regiones vitivinícolas. Y ha costado bastante trabajo que su paladar sea capaz de aceptar el amargor inicial del fino y sus matices salinos y secos que lo hacen distinto a todos los demás. Y lo mismo, hasta descubrir que de la misma variedad de uva se obtienen vinos tan diferentes al fino como el joven, el amontillado, el oloroso o el Pedro Ximénez; sin hablar del palo cortado, que es casi un milagro.

En fin, que Sonsoles, Ricardo y Jean Antoine tendrán que conformarse con catar los vinos en las tabernas, que tampoco es mal plan. Al mismo tiempo, aunque fuera de fecha, puede que alcancen a ver algún que otro patio, que por algo son patrimonio de la humanidad. El calendario festivo sigue adelante. Ayer fue la Virgen de Belén, fiesta también conocida como Habas de Las Ermitas; a continuación vendrán Cruces, Patios, Romerías y Feria. Y hablando de romerías, el domingo 21 de abril, será la Romería a Santo Domingo.Y su correspondiente pregón tendrá lugar en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad el próximo jueves, 11, a las 21:00 horas. Lo pronunciará Manuel Gahete Jurado. No se lo pierdan.

