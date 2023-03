Una variante prioritaria

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, mostró esta semana su disposición, con matices, a impulsar el tramo que falta de la variante Oeste, que unirá la carretera del Aeropuerto (N-437) con la de Palma (A-431) cuando lo vuelva a plantear la Junta de Andalucía, pues hay que actualizar el convenio de 2006. No obstante, la ministra, en una conferencia-coloquio organizada por Diario CÓRDOBA esta semana, dijo que «para el correcto funcionamiento de la red de carreteras del Estado no es una actuación imprescindible», declaraciones que han encontrado la respuesta de la Junta y del Ayuntamiento, que consideran que para una ciudad que pretende impulsar el desarrollo logístico es fundamental la culminación de la variante Oeste. Así, el mismo alcalde, José María Bellido, indicó que esta infraestructura es necesaria para desarrollar el parque logístico de la carretera de Palma del Río, pero también para proyectos como la base logística del Ejército y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, lo que aliviaría también el tránsito de camiones sin necesidad de circular cerca del centro de la ciudad. Los empresarios, a través del presidente de CECO y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, han recordado que Córdoba lleva años exigiendo una infraestructura que es «absolutamente necesaria» para el impulso de la ciudad. En una situación económica en la que la logística se ha convertido en un factor clave para el desarrollo futuro de Córdoba es importante que las distintas administraciones trabajen unidas para promover proyectos como la variante Oeste. Quizás esta actuación del cierre de una variante de pocos kilómetros no sea prioritario para un Gobierno de España, pero sí es prioridad dentro de la estrategia de futuro de una ciudad como Córdoba, como se han posicionado instituciones locales, provinciales y agentes sociales.