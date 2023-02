El 22 de febrero, Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones, a instancia de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, se aprobó en 2009 en el pleno del Parlamento Andaluz, a propuesta del grupo socialista a través de Verónica Pérez y en 2010 en Consejo de Ministros con Carmen Calvo y Bibiana Aído.

La instauración de este día fue el resultado del trabajo y la lucha llevada a cabo por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, entidad de utilidad pública, recorriendo oficinas, despachos y las asociaciones de muchos pueblos y ciudades, hasta conseguir la implicación suficiente para llevar a cabo la instauración de este día en el calendario, siendo pionera Andalucía y España en dicha conmemoración, pues no es hasta 2018 cuando la ONU declara el 18 de septiembre como Día Internacional por la Igualdad Salarial; sin embargo, Palem, desde 2007, viene organizando anualmente ruedas de prensa, revistas y jornadas a nivel nacional celebradas en Madrid, así como en toda Andalucía, encontrando muchas más dificultades para llevar esta labor a cabo a partir de 2019.

La desigualdad salarial y laboral es una situación que se da no sólo en la empresa privada sino que, lamentablemente, las mujeres somos cara de la pobreza en todos los espacios, debido a que la división sexual del trabajo existe, estando peor pagados e infravalorados aquellos trabajos ocupados mayoritariamente por mujeres. Esa desigualdad existe desde la propia nomenclatura elaborada por las instituciones y los sindicatos, en las que para designar un puesto de trabajo con las mismas funciones y requisitos de formación o estudios, en su versión femenina, normalmente sale peor parada, con menos salario, menos pluses por nocturnidad, peligrosidad, etc., en definitiva, contratos más precarios por realizar el mismo trabajo.

Igualmente, la externalización del trabajo es otro mecanismo muy útil para infravalorar el trabajo de las mujeres y el cuidado de las personas. Cuando en este país se está hablando ya de 1.080 euros de salario mínimo interprofesional, entendemos que el siguiente paso será revisar los convenios de las trabajadoras del hogar, las de casas de acogida de mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia o las que se ocupan de las personas mayores y la infancia, que, a día de hoy, sus salarios son, que conozcamos, 1.116 euros, teniendo antigüedades de más de 20 años y trabajando a turnos de tardes, noches y dos fines de semana al mes, sin contemplarse en estos trabajos plus alguno por nocturnidad, peligrosidad, toxicidad, etc. Por otro lado, insistimos en que la externalización de los servicios en la pública está dirigida especialmente para trabajos de hostelería, limpieza para cuidados de personas mayores, jóvenes con dificultades sociales de adaptación y muchas más. No quiero terminar esta vindicación con motivo del 22 de Febrero Día Por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones en España sin señalar que a día hoy existe una brecha salarial entre mujeres y varones de más de 4.000 € anuales por tanto cuando se pasa a la prestación por jubilación, esta brecha sigue siendo la misma o aumenta. La administración se debe hacer cargo y revisar las pensiones de jubilación de manera que no se siga arrastrando la pobreza de las mujeres derivada de una desigualdad salarial durante toda su vida laboral.

* Presidenta Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres