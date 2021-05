Urge que el periodismo, la clase política llamada de izquierdas, sindicatos y otr@s dejen de callar ante el patrón y denuncien la explotación laboral y el cinismo del poder económico. Hay que parar a la banca y al empresariado de esta «España Nuestra», porque la clase trabajadora de éste país, miembro de la Unión Europea, se ve en el banco de alimentos, eso que ellos mismos, los poderes, han creado para no aceptar que hoy se trabajan más horas por nóminas de pobreza, los contratos a tiempo parcial se convierte en siete u ocho horas diarias, el porcentaje de contratos no indefinidos es inaceptable, se perciben nóminas sin pluses de antigüedad, nocturnidad, peligrosidad, toxicidad.

La jubilación exige los 65 que serán a los 67 en pocos años, teniendo en cuenta que se haya o no cotizado 35 años, igualmente la jubilación para la clase obrera es de miseria. Aquí señalar que si no corresponde el cien por cien de la jubilación porque se solicite ésta a los sesenta y tres años, siempre que se hayan cotizados 37, la penalización es del 16% para quienes hayan percibido menor sueldo y del 2% para sueldos altos. La cuantía de 450 euros que perciben mayoritariamente las mujeres mayores de 52 años por haber sido echadas del mercado laboral y por tanto condenadas a vivir con pareja u otr@, son también echadas de conseguir un empleo pues el mercado laboral no quiere a mujeres que hayan cumplido los cuarenta y más años. El trabajo de servicios a la comunidad, ese trabajo que ha estado y está en primera línea de contagios con el covid 19, y otras enfermedades, lo hacemos las mujeres que cuidamos de; la población anciana, ayuda a domicilio, mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en casas de acogida, igualmente de madres jóvenas, de persona con discapacidad ya sean las propias o ajenas. Por esto y muchos más abusos y explotación de los que más tienen, que son los menos, no consentiremos desde las organizaciones de mujeres feministas, que los y las más sigamos siendo esclavas de los y las menos. Hora es de denunciar que con mil cien euros en el mejor de los casos la pobreza mata. Hay que denunciar.

*Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres