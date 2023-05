Violaciones y crímenes contra las mujeres

Consuelo Palacios Longueira, 87 años, asesinada el 05/05/2023; Lourdes del Hoyo, 47 ó 50 años, asesinada el 6/05/2023; Arantxa Caro Montañez, 31 años, asesinada el 06/05/2023; María, apellidos no conocidos, 40 años, asesinada el 11/05/2023; violación grupal en Palma del Río, 14/05/2023; violación en Puente Genil y en Córdoba 15/05/2023; Paula, apellidos no conocidos, 28 años, asesinada el 17/05/2023; agresión sexual a una menor en la feria de Córdoba el 20/05/2023. (Datos de feminicidios.net y Diario CÓRDOBA).

Pongamos palabras a los cinco asesinatos y cuatro violaciones realizadas en esta España nuestra desde el 5 al 23 de mayo de 2023, o sea, en 18 días se han asesinada a cinco mujeres y se han ejecutado cuatro violaciones. Como toda la ciudadanía conoce, estamos en fechas de elecciones locales y de comunidades autónomas y podrán acordar conmigo que ningún político o política de partido alguno que concurre a estas elecciones ha visitado a los familiares de las asesinadas o violadas anteriormente. Estos asesinatos y violaciones no se merecen que se desplace el presidente del Gobierno o de comunidad alguna para aliviar el dolor de las familias, porque estas mujeres, todas tenían madre, padre...

Desde la militancia política y el ejercicio en la misma se pregona en demasiadas ocasiones que su partido es feminista, su secretario general es feminista, su presidente es feminista; eufemismos estos que las organizaciones de mujeres feministas rechazamos desde el conocimiento y la razón. Un país que no valora la vida de las mujeres y las niñas es un país enfermo, ya dijo Carmen Olmedo que un país enfermo es aquel que esconde a sus víctimas; pues bien, España sigue escondiendo a sus víctimas en lugar de esconder al victimario y sigue no considerando los crímenes hacia las mujeres una cuestión de Estado. Me pregunto que si desde el 5 al 20 de mayo hubiesen asesinado o violado a nueve hombres representativos del fútbol, la iglesia, la política, la banca o cualesquiera otros hubiese tenido este país la reacción, que ha sido ninguna, antes los asesinatos y violaciones antes mencionadas.

Estamos viviendo unos momentos no solo dañados por las epidemias, crisis económica, guerras, hambre... sino también estamos viviendo unos tiempos señalados por no trabajar y enfrentarse desde el poder político y económico a la anulación del derecho a la vida de sus mujeres, porque no solo nos asesinan, nos violan, sino que también nos prostituyen, nos preñan para vender y comprar a nuestras hijas e hijos, claro está en estos casos anteriores a las más pobres. No basta con estas aberraciones, pues seguimos percibiendo al mismo puesto de trabajo y misma cotización a la Seguridad Social, menor salario y menor pensión por jubilación. Por motivos obvios no puedo seguir relatando la aversión que el sistema patriarcal sigue ejerciendo sobre nosotras las mujeres, aunque sí exijo encarecidamente que quienes gobiernen sean, como decían en la antigua Grecia, las mejores y los mejores, no se sostiene seguir en manos de quienes no atienden y respetan la vida del 52,04% que somos las mujeres.

*Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres