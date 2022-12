Música que ennoblece la Navidad

Suele Euroradio, integrado en la Unión Europea de Radiodifusión a la que pertenece Radio Clásica de Radio Nacional de España, retrasmitir en directo un concierto de algunas de las radios públicas que lo configuran, dedicado a música navideña de los países europeos. Más de una vez he oído este concierto internacional que ennoblece la Navidad. No suele llegar este acontecimiento a la gran masa de españoles que se asoman durante la época navideña a la radio comercial y a la televisión. A mí me vale para contrarrestar el anticlericalismo de la «nueva realidad». La música culta no es asignatura básica en los planes de enseñanza. Sutilmente impera la ideología que desprecia la reflexión y por lo tanto no contribuye a reforzar la sensibilidad. La música culta ha desaparecido incluso de los seminarios. Las notas de un órgano o de un cuarteto de cuerda son más espirituales que muchos sermones. Tuve la suerte de que al llegar por primera vez a Madrid encontré a un sacerdote de vocación tardía, critico de música y ex director del Conservatorio madrileño. Me refiero a Federico Sopeña que me regaló entradas para el concierto dominical en el Cine Monumental. Yo que venía de un ambiente poco musical, me llevé una grata sorpresa. Comprendí el «poder místico» de la música. Por eso en esta época de Adviento suelo asomarme, gracias a mi parabólica, a las cadenas públicas de la tv alemana donde es posible asistir a conciertos de música navideña en iglesias de rito católico o protestante. En España, la Navidad gubernamental es la «fiesta de los afectos», más sensiblera que auténtica. H

** Periodista